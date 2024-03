Hevosurheilun Toto75-ideavihje Vermo: Ykkösrata ei loukku

Zähikäinen voitti viimeksi Killerillä KK-24-tammalähdön keulapaikalta marginaaliaan varmemmin. Vermon ykkösradalta keulapaikan puolustaminen ei Zähikäiseltä alussa onnistu, mutta tiloja toiselle radalle nousemiseen uskotaan löytyvän jo heti alkumatkasta. Vaikka Zähikäinen tekee vasta nousua avoimelle tammatasolle, on se tähän tehtävään oikeutettu suosikki.

Morison jätti Pelimanni-ajon välistä ravien siirryttyä sunnuntaille. Ruuna on kilpaillut kuitenkin läpi talven tasaisesti, joten tuskin vireessä mitään muutosta on tapahtunut vaikka yksi suunniteltu startti jäikin välistä. Asetelmien puolesta lähtö on mielenkiintoinen, kun eturivistä avaavat Stallone ja H.V. Tuuri palaavat tauolta. Niistä kumpikaan on tuskin parhaimmillaan, joten Morisonilla on mahdollisuus jyrätä takarivistäkin voittajaksi. Herra Heinämies oli Kaustisella mainio, mutta ulkoa juoksu ei välttämättä onnistu riittävän hyvin Morisoniin nähden, jos H.V. Tuurilla päätetään ajaa keulasta.

Toisessa kohteessa suosikki Siirin Veeti varmistetaan Ohiheittäjällä. Kimmo Taipaleen suojatti sai hyvän lähtöpaikan ja oletettavasti parantaa startin Kaustiselta kroppaan saatuaan.

Hierro Boko saa myös kaksi varmistusta: Global Withdrawl sekä kengittä kilpaileva Payet.

Uudenmaan Upein -finaalissa Bishop Vanity ja Khopesh erottuvat peliprosenteissa ansaitusti, mutta myös Anders kiinnostaa sen oltua tauolta mainio.