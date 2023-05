Hevosurheilun Toto75-ideavihje Vieremä: Isot suosikit kelpaa

Helkan Toivo on hyvä haku lapulle. Härmän kiri hänniltä oli mainio, ja hevonen on muutenkin aloittanut todella lupaavasti pitkältä tauolta. Hissun Feeniks on keulaan päästessään todennäköisesti liian vaikea lyötävä kenelle tahansa, mutta se ei ole erityisen nopea startista. Mikäli kisassa vain pidetään avauskierroksella kunnolla tempoa, pystyy Helkan Toivo kiertämään mukaan kärkitaistoon.

Toinen kohde on huipputasainen. Ideana on ottaa lapulle vain paalun kehityskelpoinen Siirin Elli, tuulennopea Minskaus ja Vermossa välistarttinsa voittanut Virin Varpu. Kolmikolla on kaikilla sauma tehdä Vieremällä huippusuoritus, ja sellaisella kuka tahansa triosta pystyy voittamaan.

Exploding Anna on tammavoltissa mielenkiintoisin pelihevonen. Se kisaa elämänsä kunnossa, ja tuorein kiri taktiikkajuoksussa oli oikein hyvä. Exploding Anna pystyy 1.15-tulokseen, eikä sitä saa missään nimessä aliarvioida kovia suosikkeja vastaan.

Kylmäveristen päälähdössä haetaan ideasysteemissä yllätystä, sillä kisassa ei ole selvää suosikkia. Pitkä matka lisää mielenkiintoa kisaa kohtaan.



Toto-kupongille tästä linkistä