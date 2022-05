Hevosurheilun Toto75-ideavihje Vieremä: Tiukka näkemys pelijakaumasta

EL Indeed ja Endless Story ovat suosikkipari tammavoltissa. EL Indeed on saanut sisäradan paikan, joka voi tänään olla merkittävästi parempi asetelma kiihdyttää kuin juoksurata. EL Indeed pystyy venymään Toto75-voittajaksi erityisesti keulajuoksulla, mutta vahva tamma ei ole siitä riippuvainen. Lauantaiaamun alustavassa pelijakaumassa EL Indeed oli yksinkertaisesti huippukuntoisena hevosena loistoasemista turhan vähän luotettu.

Djokovic on toinen tukipilari. Se ei ole nopea lähtijä, eikä rata 12 missään nimessä ratkaise peliä toisten eduksi. Toki on selvää, että asioiden pitää onnistua, mutta hevosella voi ajaa rohkeasti puolimatkassa eteenpäin. Djokovic on nostanut Ruotsissa merkittävästi tasoaan, ja hyvä se oli jo ennen Suomen lähdöissä. Huippuvauhtia hevoselle on tullut lisää. Jaksopuoli on aina ollut Djokovicin valttina.

Herra Heinämies kiri maanantaina Oulussa parijonosta upeasti 21-vauhtia, eikä keulassa juossut Koskelan Akseli pystynyt yksinkertaisesti samanlaiseen loppuvetoon. Se onkin mainio varmistus, mikäli Parvelan Retun haluaa varmistaa.

Tästä kupongille: