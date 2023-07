Hevosurheilun Toto75-ideavihje Ylivieska: Taipuminen näkyy pelikannatuksessa

Viidentenä kohteena ajettavassa Malja-ajossa starttaava Felix Orlando on Suomen starteissaan vakuuttanut joka toisessa. Heikommissa kilpailuissaan sillä on joutunut lataamaan alkuun täydet piippuun, mutta tänään sitä vaaraa ei takarivin vuoksi ole. Vaikka ennakkoon pahimmat haastajat President Lindy ja Yolo Savoy ovat eturivissä huippupaikoilla, räjähtävän nopea Felix Orlando pystyy ne Ylivieskan loppusuoralla ohittamaan, jos välttää paikan johtavan rinnalla. Suosikkikolmikko erottuu prosenteissa, ja Felix Orlando on aamupäivällä kolmossuosikki. Se on ilmoitettu juoksevan ilman kaikkia kenkiä, mutta balanssi kannattaa varmistaa vielä lähempänä.

Avauskohde pelataan leveästi. Eilen voittoa Ramsgaten kanssa juhlinut Pekka Visuri uskoi, että tänään nähdään parempi Al’s Boozy Suzy kuin välistartissaan keskiviikkona Pihtiputaalla. Toisen kohteen ideahevonen on I.P. Vapari. Kuudennen kohteen iso suosikki Xet Diablo on ollut erittäin vakuuttava, mutta varmistetaan se isomman potin toivossa Loveyou Hangoverilla sekä viimeksi hänniltä päätöskierroksen kiertämällä 13,8-kyytiä tulleella Rivercapes Waylla.

Toto-kupongille tästä linkistä