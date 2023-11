Hevosurheilun Toto75-ideavihje Vermo: Suursuosikit varmistetaan

Lähtö 8

Kaisa Toivonen: Callela Betan (7) valmistautuminen ei ole mennyt aivan toivotusti, mutta viimeistelyissä se oli ihan hyvän tuntuinen. Lähtö on Betan uran selvästi kovin, joten rahasija on ensimmäinen tavoite. Toivottavasti juoksuradalta askel osuu lankulle ja Beta pääsisi hyviin asemiin kärjen tuntumaan.

Lähtö 9

Kaisa Toivonen: Villieläin (3) oli viime startissaan kipeä ja sai lääkekuurin, samalla kertaa myös sen jalkoja hoidettiin. Ruunalla on takana vasta pari hiittiä, eikä se varmaan ole vielä huippuiskussa. Toiveena hyvältä paikalta nätti juoksu ja ainakin rahasija.

Lähtö 10

Christa Packalén: Let's Get It Upilla (1) on treeneissä kaikki ollut normaalista viime startin jälkeen. Paikka voi olla Lennille tänään haastava vaikka on kyllä oppinut jo vähän lähtemään auton takaa. Joten juoksunkulku varmaan sanelee pärjätäänkö me tänään vai ei. Ei muutoksia.

Christa Packalén: Thai Greenwich (7) on ollut nyt paljon parempi pariin viimeiseen starttiin ja jatketaan ihan samoilla varusteilla kun on nyt viimeiset mennyt. Paikka on vähän ulkona, joten juoksusta voi tulla hankala. Tämäkin kyllä osaa tarvittaessa tehdä omaa juoksua.

Lähtö 11

Christa Packalén: Kiikku's Trooper (7) viimeksi tuli laukkoja ja juoksemisesta ei tullut mitään. Nyt otetaan kaikki kengät pois, se on todettu parhaaksi balanssiksi kesäkelillä. Matka suosii ja jos ravaa niin en usko että on aivan ulkona tässä vaikka vastassa tosi kovia hevosia. Varusteet on samat.