Hieno Finlandia-viikonloppu ja paljon muuta

Päärata Vermo on tällä viikolla keskiössä, sillä tänään ajetaan napakasti Toto65-ravit klo 18.25 alkaen. Kun lähtöjä on vain kahdeksan, Toto65 alkaa jo lähdöstä kolme, mutta peliaika päättyy totutusti klo 19.10.

Viikonlopun ravit alkavat molempina päivinä klo 14. Vappuaaton pääkisa on Arvid Åvallin Tammaderby, jossa ikäluokan 2017 suuret tammatähdet Magical Princess ja An-Dorra ottavat jälleen kerran mittaa toisistaan.

Vappupäivänä lähtöjä on täysi tusina, joista Finlandia-ajon lisäksi seitsemässä voittaja kuittaa vähintään 10 000 euron ykköspalkinnon. Vermossa nähdään absoluuttisten huippujen lisäksi myös ikäluokkatähtiä molemmista roduista.

Lauantaina Toto75-kierros alkaa lähdöstä 5 klo 15.40 ja sunnuntaina lähdöstä 6 klo 16.00. Molempina päivinä on tarjolla Toto75-jackpot. Vappuaattona ylimmässä voittoluokassa on ekstrarahaa 40 000 ja vappupäivänä 70 000 euroa.

Lauantaina on lisäksi lähdöissä 6 - 11 2000 euron pelibonukset per lähtö. Sunnuntaina päälähdön Voittaja-pelissä on kymppitonni ekstraa.

Lahden Jokimaan kausi jatkuu torstaina, ja perjantaina ravataan sekä Ylivieskassa että Turussa. Vappupäivän aloittaa Tornion Laivakangas.

Tuleva raviviikko pyörähtää käyntiin Jyväskylän Killerjärvellä maanantaina ja jatkuu tiistaina Tampereen Teivossa.

