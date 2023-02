Hieno lauantai luvassa

52-sivuisessa 7 oikein -lehdessä on käsiohjelmasivut, tallikommentit sekä vihjeet kotimaan raveihin torstaista aina ensi viikon keskiviikkoon.

Ruotsin pääpelien kohdelistat lehdessä ovat torstaista maanantaihin, nyt normaalissa käsiohjelmamuodossa. Vihjeet löytyvät Åbyn 75-kierrokselle, jolle kaikissa kohdelähdöissä on täysi määrä eli 15 hevosta ilmoitettuina.

7 oikein -raviviikko alkaa Seinäjoen Toto5-raveilla. Huomenna perjantaina ravataan Turun Metsämäessä.

Lauantain Vermon Toto75-ravit huipentuvat Talvimaljaan, jossa parhaat kilpailuvireiset ykkössarjalaiset iskevät yhteen. Keulaan pääsevä Knows Best on suosikki viemään 10 000 euron ykköspalkinnon.

Sunnuntaina iltapäivällä Rovaniemen Mäntyvaara avaa Lapin ravikauden 2023. Euro Toto4-rivi ratkeaa maanantaina Mikkelissä. Bonusrahaa ei ole nyt jaossa.

Tiistain Toto5-ravit ajetaan Teivossa. 7 oikein -viikko päättyy Vermon 10 lähdön Toto65-raveihin.

