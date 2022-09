Huippu-urheilu ja jackpotit värittävät viikkoa

Solvallassa on lauantaina multijackpot 75-pelissä, ja ylimmän voittoluokan jakosummaan lisätään lähes 6,2 miljoonaa euroa. Alustavan pelijakauman perusteella kierroksella ei ole yhtään jättisuurta suosikkia, mutta kolmessa kohteessa suosikki erottuu toki selkeästi: Hail Mary, Viva la Vida Face ja Kriteriumiin ykkösradalta starttaava Bedazzled Sox olivat keskiviikkoaamuna kaikki keränneet lähes 50 prosenttia kohteidensa pelikruunuista.

Kotimaassa lisärahasta nautitaan keskiviikon Toto65-kierroksella. Viime keskiviikkona jäi helpolla kierroksella jakamatta vajaat 40 000 euroa, ja kun tiistain Teivon T65-rivi oli kaikille liian vaikea, jackpot kaksinkertaistui. Kuusi oikein -voittoluokkaan lisätään nyt 77 872 euroa.

Tammakilvan finaaleissa derbyssä oriit ja ruunat kohdanneet tammat ovat todennäköisesti kärkitaistossa molemmissa roduissa, vaikka suomenhevosissa onkin tasaisempaa. Derbyfinalistit Brenna ja Sarikan ovat molemmat rutinoituneita, mutta myös muut karsintavoittajat Aamulento ja Onnen Häivä ovat yhtä todennäköisiä menestyjiä.

Lämminveristen finaalissa on peräti viisi derbyfinalistia parhailla lähtöpaikoilla. Kärkikaksikko Dusktodawn Boogie - Velvet Gold erottuu hieman, mutta Magic Madonnalla on sisäradaltaan avaimet juoksunkulun suhteen. Mas For You ja Speedy Norwegian kärkkyvät yllätystä, jos matkavauhti menee raastavan ylikovaksi.

Finaaleissa on tarjolla pelibonusta: suomenhevosten lähdössä Voittajassa ja lämminveristen Kaksarissa 5000 euroa, mikä nostaa näuden pelimuotojen palautusprosenttia merkittävästi.

Tallikommentit ja vihjeet keskiviikolle ja lauantaille sekä seitsemiin muihin kotimaan raveihin löytyvät tänään 68-sivuisena ilmestyneestä 7 oikein -lehdestä.

Ruotsin multijackpot-kierroksen vihjeet sekä käsiohjelmasivut ovat myös lehdessä, samoin pelilistat Ruotsin muihin päivän pääpeleihin keskiviikosta sunnuntaihin. Torstain Toto64-kierros ajetaan Bodenissa, ja myös siellä on jackpot. Kuusi oikein -voittoluokan jakosummaan lisätään 82 866 euroa.

