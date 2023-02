Hymyhuuli periytti juoksijoita - Hymynpilke jokerikorttina Ouluun

Oulun Kavioliiga-raveihin napakymppi alla suuntaava Hymynpilke on juossut kuutena kautena kilpaa keskimäärin kuusi starttia vuosittain. Uran avauskisan jälkeen taukoa tuli liki kaksi vuotta, joten on selvää, etteivät varsan ensimmäiset askeleet kaviourilla olleet ongelmattomia.

Se, miten pitkä, työläs ja mutkikas matka vuoden 2023 helmikuuhun on tehty, tietää vain hevosen omistaja-kasvattaja Jarmo Hänninen.

“Olihan se alkuvaiheessa hankalaa, ja aika pitkään sen jälkeenkin”, Hänninen muistelee. “Hevosella oli takapolvet jumissa, eikä juokseminen ensin tuntunut luonnistuvan olleenkaan. Hymynpilke kävi klinikalla, jossa sen takapolvet kuvattiin. Eläinlääkärit eivät löytäneet mitään sellaista kohtaa, mitä olisi pitänyt operoida, tai ylipäätään rakenteellista vikaa, joka olisi estänyt kilpailemisen.”

Lahjansa hevonen näytti päästyään kilparadoilla yhdeksänvuotiaana vihdoin kunnolla vauhtiin. Se rakensi yhdeksän kilpailun putken, johon mahtui viisi voittoa ja neljä kakkossijaa. Hänninen on ottanut menestyksen kiitollisena vastaan, sillä hevosen ei pitänyt alunperin kilpailla hänen omistuksessaan.

“Kasvatustoiminnan ajatus perustui siihen, että oriit myytäisiin pois, ja tammat pidettäisiin itsellä. Hymynpilke ei kuitenkaan varsana kelvannut kenellekään. Se kävi hetken kaverilla treenissä, ja lopulta hevonen päätettiin ruunata.”

Takapolvien ongelmien vuoksi hevosen lihashuoltoon on kiinnitetty erityisen paljon huomiota, ja fasciahierontaan erikoistunut Meiju Korhonen käsitteli ruunan edellisen kerran maanantaina. Siitä on ollut apua, mutta työ ei lopu koskaan.

“Oikeastaan vasta viimeisen vuoden ajan Hymynpilke on pystynyt juoksemaan suorassa. Sisaruksista Hymynvälke oli jo opetusvaiheessa todella lahjakas, ja Hymynvirne on sekin ansainnut enemmän euroja kuin Hymynpilke, mutta tuskin hevonen kyvyiltään on tätä kaksikkoa ainakaan kovin paljon huonompi.”

Oulussa valmentaja antaa omalleen pienen sauman taistella ihan voitosta. Takamatka ei välttämättä ole mikään ongelma, kunhan vain juoksunkulku muutoin on suosiollinen.

“Tapion (Perttunen) kanssa on juteltu, että selästä hevonen taitaa olla parhaimmillaan. Sille on iso apu, että ruuna lähtee yhtä kovaa voltista kuin auton takaa. Hyvää selkäjuoksua haetaan, jolloin hevosella on sauma taistella kärkisijoista.”

Hänninen on ollut 25 vuotta raviurheilussa aktiivisesti mukana. Hänen poikansa Jonne on kovasti innostunut lajista, ja myös avopuoliso Pirjo elää vahvasti hengessä mukana. Yleisesti ottaen Hänninen on kuitenkin huolissaan varsinkin suomenhevosen puolesta.

“Kasvatus on surkeissa kantimissa, eikä toiminnassa ole nykyisellään mieltä. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että varsat on pidettävä itsellä ja yritettävä niillä pärjätä radoilla. Palkintotaso olisi vielä nykyisellään oikeinkin hyvällä mallilla, sillä Hymynpilkkeen kaltaisella hevosella pääsee lähes joka lauantai yrittämään vähintään 4000 euron ykköspalkintoa. Kasvatustoiminta on joka lajissa tärkein osa toimintaa, ja siihen kannattaa ehdottomasti panostaa. Olen saanut myytyä kolme Hymyhuulen jälkeläistä, ja ne kaikki osti yksi ja sama henkilö. Se kertoo aika paljon kasvattajan haasteista.”