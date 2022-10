Jokimaalla tehdään tähtiä

Call It Fighter on voittanut 14 kilpailustaan 13. Nopea avaaja pyrkii piikkipaikalle ja saanee haastetta kakkos- ja kolmosratojen Ken's Carlosista sekä Perchpondista. Ysiradan Let's Get It Up nousee niin ikään 7 oikein -vihjeissä varteenotettavaksi menestyjäehdokkaaksi.

Ennen Toto75-pelin käynnistymistä, ravien kolmentena lähtönä, nähdään kaksivuotiaiden lämminveristen SHKL Hevosenomistajapokaalin finaali, josta voittaja kuittaa 21 000 euroa. Arctic Dashin jäätyä pois, mukana on 11 varsalupausta. Uunituore 7 oikein -lehti ennakoi, että pienillä lähtönumeroilla starttaavat ovat vahvoilla.

Lauantain Toto75-peliä värittää 77 000 euron jackpot. Ekstrarahaa on jaossa myös keskiviikkoillan Vermon Toto65-kierroksella, jossa jakosummaan lisätään 65 000 euroa.

Lauantain Toto75-peliä värittää 77 000 euron jackpot. Ekstrarahaa on jaossa myös keskiviikkoillan Vermon Toto65-kierroksella, jossa jakosummaan lisätään 65 000 euroa.

Kun Lahti isännöi lauantairaveja, torstain Toto5 pelataan Joensuuhun. Porissa karsitaan perjantaina St. Legerin ja Satakunta-ajon finaaleihin. Molemmista ajetaan kaksi karsintalähtöä. Näiden finaalit on ohjelmassa ensi viikon lauantaina. Perjantaina ravataan myös Jyväskylässä Toto4. Sunnuntaina on ohjelmassa niin ikään kahdet ravit, Toto5 Seinäjoella ja Toto4 Lappeenrannassa. Maanantaina ja tiistaina ravi-isäntinä ovat Oulu ja Tampere.

Ruotsin puolella keskiviikon Toto86-Xpress ajetaan Jägersrossa ja Solvallassa. Lauantain Toto75 ravataan Solängetissä. Kylmäveristen Dubbelcupen-karsinnassa nähdään Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama Wolt. Petri Salmelan Leave Your Sox On nähdään kultadivisioonassa.

