Joriini jää pois Oulusta - "Pitää käydä ensi viikolla tohtorilla"

Kylmäveristen avoimessa tasoitusajossa ei starttaa suomenhevosten parhaimmistoon kuuluva Joriini.

"Jotain pientä siinä on säärellä", valmentaja Hannu Hietanen aloittaa.

"Samaa vaivaa on ollut ajoittain parin vuoden ajan. Ajaessa ei huomannut viikolla mitään, mutta vähän turvotusta jalassa on. Pitää käydä ensi viikolla tohtorilla."

Tallin edustus T75-lähdöissä jäi päätöskohteen Taj Onen varaan.

"Se on kyllä hyvässä kunnossa, mutta nelosradalta on vaara jäädä toiselle radalle ja Oulun kurvit on olleet tälle hevoselle vaikeita. Kovin monta ehjää juoksua ei Oulusta ole, mutta lähdetään kokeilemaan."