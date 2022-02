Kavioliiga Extra, jackpot ja bonuksia

Joriini ja Morison kohtasivat viime kuussa kaksi kertaa, ja molemmilla kerroilla ne muodostivat kärkiparin. Voitot menivät tasan, joten Toto75-avauskohteen suosikkipari on ainakin paperilla melko tasaveroinen. Lähdössä on vain seitsemän valjakkoa, mutta silti se on mielenkiintoinen.

Lämminveristen ykkössarja ajetaan myös 10 000 euron ykköspalkinnolla, ja se keräsi täyden 12 hevosen osanottajajoukon. Deangelo voitti rata-arvonnan ja on kierroksen suurin suosikki.

Tänään keskiviikkona ajetaan Vermossa lievää hevospulaa potenut 65-kierros. Kun viisi hevosta jäi pois, kohteista yksi ajetaan seitsemällä, kolme kahdeksalla ja yksi yhdeksällä hevosella. Vain yhdessä T65-lähdössä on täysi määrä 12 hevosta.

Lahden Jokimaa jatkaa kauttaan torstaina, ja perjantaina ravataan Jyväskylän Killerillä. Sunnuntaina vuorossa on Seinäjoki, ja maanantain Magic Monday -ratkaisut nähdään Oulusta sekä Mikkelistä. Teivon tiistai päättää 7 oikein -raviviikon.

Tällä viikolla kaikissa raveissa on yhdessä lähdössä tuhannen euron bonus Kaksari-pelissä. Lauantain 75-raveissa se on lähdössä 6 ja muissa tulossa olevissa raveissa 5. lähdössä.

Ensi viikolla bonus on Voittaja-pelissä: tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja sunnuntaina lähdössä 5 ja maanantaina sekä lauantaina 6. lähdössä.

Ruotsissa on tänään keskiviikkona Toto86-pelissä muhkea 750 000 euron jackpot. Rataparina ovat Jägersro ja Solvalla.

Lauantaina ravataan jälleen Solvallassa, jossa vuorossa ovat T75-finaalit. Raveissa on myös paljon suomalaisväriä, sekä Suomesta matkanneita hevosia että Ruotsin suomalaisvalmentajien talleista tulevia.

Tänään tilaajille ja lehtipisteisiin tulevasta 60-sivuisesta 7 oikein -lehdestä löytyvät lähtölistat, vihjeet ja tallikommentit kotimaan raveihin torstaista tiistaihin sekä käsiohjelmatiedot Ruotsin päivän ykkösravien pääpeliin keskiviikosta sunnuntaihin. Vihjeet naapuriin raveihin ovat keskiviikolle ja lauantaille.

Millaisissa merkeissä viime viikon ravit juostiin? Entä mitä kirjataan tipsivihkoon tulevia startteja varten? Lue nostot - priimukset ja pettymykset menneistä totoraveista 7 oikein -lehden Ravikierros - osiosta.

Muistathan, että kätevä näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero.

Näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin, ja ne ovat luettavissa lauantaina viimeistään klo 10.00.