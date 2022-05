Kavioliiga Kainuussa - 7 oikein -lehdessä laaja kattaus

7 oikein -raviviikko alkaa Vermon Toto65-raveilla, joiden päälähdöt ovat Derbyn Kevätsuosikki, Isokenkä ja suomenhevostammojen ryhmä. Hallitseva ravikuningatar Suven Sametti on suosikki ja monen Toto65-varmakin. Isokengässä Run For Royalty palaa pitkältä kilpailutauolta, mutta on silti heti erittäin vaarallinen.

Keväsuosikki käydään derbymatkalla. Kuopio Stakesin kakkonen Bee Combo arvottiin uloimmalla lähtöradalle, joten suosikinpaineet menevät muualle. Komean voittoputken helpommissa tehtävissä takonut Salam Aleikum on mielenkiintoinen seurattava, kun se nyt kohtaa nelivuotisikäluokan parhaimmistoa. Kriteriumvoittaja Planbee on yksi mahdollisista, samoin Stakesin kolmonen Zolamani. Se juoksee vasta neljännen startin tälle kaudelle, ja sillä on varmasti parannuspotentiaalia.

Ilkka-Pohjalainen ajon finaalit ovat torstain päälähdöt Seinäjoella. Perjantaina ravataan Turussa ja Jyväskylässä, ja sunnuntaina sekä Joensuussa että Riihimäellä.

Maanantain Toto5-rivi ratkeaa Oulussa ja tiistaina Lappeenrannassa, jossa nähdään useampi mielenkiintoinen tauoltapalaaja. Tiistaina ravataan myös Kokkolan Heimarissa, joka Riihimäen tavoin avaa kautensa.

