Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Varmat ladataan kierroksen alkupäähän

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Ilona Mäkinen: Joyful Swamp (7) on ekaa kertaa montessa. On muutamia kertoja ratsastettu ja yksi ratahiitti menty. On ainakin harjoituksissa ravannut ja sitä toivotaan myös startissa. Vähän arvoitus on, mutta kapasiteetti ja jakso pitäisi riittää.

Lähtö 3

Ilona Mäkinen: Perfect Deal (3) sairasti räkätaudin viime startin jälkeen. Viimeistelyhiitissä oikein hyvän tuntuinen. Kengät otetaan pois ja toivotaan että alkaisi vihdoin suorittamaan tasollaan.

Pia Huusari: Supervillain (4) sai kivan startin uran avaukseen ja varoja jäi. Välissä ollut normaali kotona. Ravia mennessä pitäisi pystyä kamppailemaan kärkisijoista.

Lähtö 5

Emma Väre: Scorpion Comery (2) sai viimeksi hyvän reissun, mutta huumori ei riittänyt ohitteluun kaukaa takaa. Nyt saa reissun kärjen lähellä ja hyvänä päivänä ottelee kärkisijoista.

Anne Eve: Macce (6) palaa pieneltä suunniteltulta tauolta. Neljä viikkoa treenattu normaalisti kelien ehdoilla.

Lähtö 8

Emma Väre: Cream Candy (4) oli viimeksi jo parempi ja nyt pitäisi olla parempi, kun lihaspuolen murheita hoidettu. Tuntui viimeistelyihin paljon paremmalta. Maili sopii, paikka ok.

Lähtö 9

Emma Väre: Mathilde Halm (5) teki ihan huippusuorituksen viimeksi, kotona kaikki normaalisti sen jälkeen. Maili sopii, lähtee ok.