Kevään merkkejä ravirintamalla

Toto75-avauskohteessa pitkältä tauolta palaava viime vuoden komeetta American Hero saa vastaansa huippuvireisen Knows Bestin. Jälkimmäinen palasi parin kuukauden paussilta Lappeessa 12.2., jolloin täräytti keulaan ja jätti 10-vauhtisessa lopetuksessa kilpakumppanit aseettomiksi. American Heron starttipaikka kasiradalta ei tarjonne parhaita mahdollisia lähtökohtia kaksintaisteluun.

Toinen kautensa Mikkelissä aloittava on Kouvola-ajon voittanut Run And Repeat. Viimeksi Kouvolassa lokakuun lopussa kilpaillut ruuna esitti syksyllä vahvoja otteita. Millaisessa vireessä hevonen on paluustartissaan?

Tänään ravataan tutusti Vermon Toto65, jonka päätöskohteessa voittajalla on mahdollisuus tuplata voittosummansa. Takarivistä yhdeksänneltä paikalta starttaava 4-vuotias Chase on voittanut uransa kaikki kolme lähtöä. Jatkuuko oriin ykköstilojen putki?

Perjantaina pelataan Toto5 Turkuun ja Toto4 Kuopioon. Sunnuntaina ravataan Kaustisella. Helmikuu päätellään kevään viimeisellä, Rovaniemen ja Tampereen isännöimällä Magic Monday -kierroksella. Maaliskuu startataan Forssan Toto5-raveilla.

Ruotsin tämäniltaisessa V86-pelissä on huima 17 miljoonan kruunun jackpot. Jännitettävää riittää myös suomalaisissa kotikatsomoissa.

7 oikein -lehti on kasannut 68-sivuisen raviurheilun selviytymispaketin, jossa lähtölistat, vihjeet ja tallikommentit kotimaan raveihin. Mukana myös käsiohjelmatiedot seitsemästä Ruotsin ravitapahtumasta, joista vihjeet löytyvät keskiviikon ja lauantain kierroksille.