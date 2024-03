Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Kengättömyydestä suuri apu

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 5

Christa Packalén: Global Bring It On (2) oli viimeksi sairastauolta oikein hyvä ja kaikki mennyt sen jälkeen treeneissä hyvin. Paikka on hyvä ja jos vaan jatkaa normaalina niin pitäisi taistella kärkisijoista. Ei muutoksia.

Lähtö 6

Isto Kuisma: Patriot Alen (5) uskon parantavan kesäkeleissä, ilman etukenkiä radan salliessa. Hyvä viimeistelyssä.

Kari Savolainen: Truthisouttheren (8) Kouvolan esitys oli aivan hyvä, tuli pätkällä ohitetuksi vika takasuoralla, jatkoi hyvin ja voimissaan maaliin. Sai startin alle ja nyt yritetään tosissaan finaaliin.

Lähtö 8

Isto Kuisma: Joanna Sisulle (1) viimeksi todennäköisesti muutos hokeista kesäbalanssiin aiheutti haparoinnin kiihdytyksessä, laukan jälkeen oikein hyvä. Eteen lisätään paino ja odotetaan kärkisijoja.

Pia Huusari: Dhaki Jet (4) voitti viimeksi rehdillä esityksellä. Joutui lähtölaukan jälkeen tekemään töitä, että sai porukan kiinni, ja rata oli aika liisteriä. Kotona ollut aika terävänä ja viimeistelyssä oli ruutia. Odotukset totoon.

Lähtö 9

Pia Huusari: Vincent C.D. (1) oli viimeisiin piilevässä viruksessa, joka pyöri meillä monessa hevosessa pitkin talvea. Sitä ennen teki hyviä esityksiä. Sai välissä huilata ja nyt taas päästy hyvin treenaamaan. Hiitillä oli hyvän tuntuinen. Ei ole alussa nopein mutta tulee aina hyvin loppuun. Normaalina pystyy korkealle.

Christa Packalén: Que Tal (5) oli viimeksi jo asiallisempi, ja uskon että menee edelleen eteenpäin. Nyt eturivi mikä on iso etu. En tiedä miten juoksu tulee menemään, mutta vapaalta radalta on huomattavasti parempi. Saatetaan laittaa jenkit perään, mutta asiaa vielä mietitään.