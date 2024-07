Hevosurheilun Toto5-ideavihje Tornio: Terävällä kirillä muista ohitse

Villeroy lähti Kuopiossa hieman vastaavalta paikalta matkaan, mutta pääsi vähän liiankin hyvin läpi ajautuessaan heti johtavan rinnalle. Siihen ori rauhoittui mukavasti, ja kesti vahvasti totosijalle. Villeroy tuli sen verran sinnikkäästi loppusuoraa, että jo samanlaisena se on tänään voitossa kiinni. Tärkeintä olisi saada selkäjuoksu, jonka päätteeksi Villeroy kirii palan matkaa terävästi.

Elina Pakkanen on kuskina kisan ehdotonta eliittiä. Tälle kaudelle nainen on ohjastanut 41 starttia statistiikalla 6-8-5. Pääosan montéssa, mutta kyllä kärrylähdötkin sujuvat. Pari viikkoa sitten Pakkanen kaasutteli Rovaniemellä maililla 1.14-tuloksen Pastor Demonilla, ja voitti sillä vakuuttavasti. Hän on panostanut ravien kiertämiseen ja ajajakisoihin valtavasti, joten tavoitteet ovat korkealla.

Helan on ideasysteemin toinen tukipilari. Se kohtaa sopivan porukan, sillä Irondangerin kanssa ollaan matalalla profiililla liikenteessä. Helan on ollut useampaan starttiin peräkkäin mainio, ja tänään sillä pitäisi olla hyvät saumat napata pikamatkalla vauhtia pitämällä ykkössija.

