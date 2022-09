Kohti Kriteriumia

7 oikein -raviviikko alkaa keskiviikon Toto65-raveilla Vermosta. Peliä vauhdittaa taas 65 000 euron jackpot. Salamakypärät-lähtöjä kohteina on kaksi, ja niistä ensimmäisessä juoksee kierroksen suurin suosikki, Jere Hurmeen ohjastama Chase.

Kuutta voittajaa etsitään myös syklin päätteeksi, kun Teivossa kisataan Kriteriumin finaalipaikoista. Kolmevuotiaille lämminverisille ajetaan täysi määrä eli kuusi karsintaa, ja vuotta vanhemmille suomenhevosilla kaksi. Tusina varsaa molemmista roduista pääsee isoihin finaaleihin, jotka ravataan lokakuun alussa Teivossa Toto75-kierroksen kohokohtina.

Toto75-ravit ajetaan Seinäjoella, ja kohteet ovat mielenkiintoiset. Ravikuningatar Suven Sametti on tammalähdön suosikki ykkösradaltaan. Lämminveristen avoimessa ryhmässä Next Direction on samalta lähtöpaikalta avainasemassa. Myös Aatsilla on ykkösrata lähdössään, joten pienimmällä numerolla kilpailevia saattaa tulla riviin useampia.

Huomioithan, että näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero. Lauantaisin näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin.