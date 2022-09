Kotimaisten nuorten lupausten juhlaa

Jaossa on iso tukku rahaa niin omistajille kuin kasvattajille. Vuodesta 1972 ajetun lämminveristen Kriteriumin finaalin palkintopotti on yhteensä 193 500 euroa. Suomenhevosten osalta se on 98 900 euroa.

Finalistit karsittiin viikko sitten tiistaina. Tamma on juossut suomenhevosten Kriteriumin voittajaksi viimeksi 17 vuotta sitten. Onko nyt tammavoittajan aika? Hentun Liisalla on siihen lauantaina hyvät mahdollisuudet, sillä Teemu Okkolinin valmennettava teki karsinnassa vakuuttavan esityksen. Okkolinin valmennettavista myös Topin Muisto on hyvissä asemissa, vaikka se jäi karsintalähdössään neljänneksi. Heikki Hoffrenin valmentama Lipassi on niin ikään yksi ikäluokan kärkihevosista. Ori loisti muun muassa Oulu Expressissä.

Vaikka lämminveristen karsinnoissa nähtiin yllätyksiä, on kotimaassa vielä tappioton Corazon Combo kriteriumfinaalin ehdoton ykkösnimi. 7 oikein -lehden vihjeissä nostetaan vahvimmaksi haastajaksi Massimo Hoist sekä Halley Wania.

Vuonna 2013 Kriteriumin voittaneen Express Duon jälkeläisistä finaalissa nähdään Corazon Combon lisäksi myös tammakriteriumin voittanut Ava Di Alessia.

Lauantain Toto75-kierroksella kohtaavat Erilo-juoksussa Evartti ja Parvelan Retu. Tammer-ajon 15 hevosen volttilähdössä on mukana monta viimeaikojen menestyshevosta, mutta potentiaalia on myös yllätyksille. Kun hienoja pelikohteita vauhdittamaan lisätään vielä ylimmän voittoluokan jakosummaan 70 000 euron jackpot, on luvassa mielnkiintoinen ravilauantai.

Kotimaisen raviviikon täydentävät Vermon keskiviikkoinen Toto65-kierros, torstaina ravattavat Kuopion ravit sekä perjantaiset Toto5 Porissa ja Toto4 Kouvolassa. Sunnuntaina Ylivieskassa starttaa amatööriohjastajien SM-finaali, johon kauden mittaan käydyistä karsinnoista selvitti tiensä 11 eniten pisteitä kerännyttä ohjastajaa. Mestarin nimi selviää Kuopiossa 9. lokakuuta, jolloin ohjelmassa on Ylivieskan tapaan neljä osalähtöä. 7 oikein -raviviikko päätellään maanantaina Seinäjoella ja tiistaina Jyväskylässä.

