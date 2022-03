Kunkkukaksikko palaa Kaustisella tositoimiin

Lähtö on vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta mielenkiintoinen. Ravikuninkaat Jokivarren Kunkku ja Evartti palaavat radalle. Ne saavat vastaansa Pohjoismaiden mestari Joriinin, Nylandin sekä Koskelan Akselin ja Wellekin. Nuoremmista tähdistä auton takana ovat 7-vuotiaat Stallone ja Vilkkeen Velmu. Kunniatauluun saadaan jälleen uusi sankari, sillä mukana ei ole yhtään aikaisempaa voittajaa. Kaustisella on Toto75-pelin ylimmässä voittoluokassa jälleen ekstrarahaa 40 000 euroa.

Ravikuninkaallisia on mukana myös tämäniltaisella Toto65-kierroksella. Hallitseva kuningatar Suven Sametti avaa kautensa Tammatähdessä, jossa nähdään muitakin kärkipään tammoja. Helsinki-ajossa on tarjolla paikka Finlandia-ajoon. Sitä tavoittelevat muun muassa loistopaikoille arvotut Next Direction ja American Hero. Willow Pride starttaa uloimmalta lähdöradalta. Myös ykkösradalta spurttaavan Thai Profitin esitys kiinnostaa.

Torstaina ravataan Lahden Jokimaalla ja perjantaina Kouvolassa. Lauantaina aamutuimaan kilpaillaan Toto4 Forssassa. Sunnuntaina Toto5-rivi ratkaistaan Mikkelissä, maanantaina Jyväskylässä ja tiistaina Tampereella, jossa Vuoden hevonen 2021 Parvelan Retu aloittaa kautensa Suomen Cup -karsinnassa.

Ruotsin sunnuntain GS75-pelissä yli 300 000 euron jackpot. Se jaetaan kaikkien voittoluokkien kesken.

Millaisissa merkeissä viime viikon ravikierros juostiin? Entä mitä kirjataan tipsivihkoon tulevia startteja varten? Lue nostot - priimukset ja pettymykset menneistä totoraveista 7 oikein -lehdestä.

Muistathan, että kätevä näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero. Lauantaisin näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin.