Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Haastavaan tammalähtöön varma riskeistä huolimatta

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Emma Väre: Cream Candy (5) löi viimeksi pään siivekkeeseen ja laukkasi, muuten tuntui taas enemmän omalta itseltään. Kotona välissä kaikki hyvin. On ratsastettu jonkun verran mutta ei kovaa, kuvittelen että monte sopii ja paikka on hyvä.

Lähtö 3

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (1) jäi viimeksi sisäradalle ja sieltä ei innostu kisaan ennenkuin vapaa rata aukeaa. Sai kuitenkin hyvän hiitin ja pitäisi parantaa tähän. Otetaan varmaan etukengät pois ja vaihdetaan silmälappuja, että saataisiin lisää virtaa. Rahasija tässä olisi hyvä saavutus.

Lähtö 5

Christa Packalen: MAS Flash (2) teki viimeksi huonolta paikalta hyvän juoksun. Nyt Masalla edessä tähänastisen uran kovin tehtävä, joten lähdetään maltillisin mielin matkaan. Treeneissä kaikki ok. Saatetaan kokeilla jenkkikärryjä.

Lähtö 6

Risto Airaksinen: Anything For You (10) tehnyt hyvät startit tullut hyvin loppua.

Lähtö 7

Jyrki Jauhiainen: A Rm (2) kiersi viimeksi 1. kaarteen kolmatta, kävi kysymässä keulapaikkaa, joka ei ollut tarjolla, meni johtavan selkään, jonne jäi pussiin. Kuskin mukaan oli hyvä! Vermossa kärsi kuumuudesta ja kramppasi Utied up? Viimeistelyssä oli tavallista rauhallisempi.

Christa Packalen: Jewel Maker (3) on tehnyt tosi hyviä suorituksia ja nytkin treeneissä kaikki hyvin. Tämä väkisin voittaa kohta jossain, tänään toki tasokas lähtö, mutta en ylläty mistään sijasta tässäkään.

Lähtö 9

Jyrki Jauhiainen: Lex Liberty (3) nopea lähtijä hyvällä paikalla. Viimeksi teki hyvän juoksun, voittaja meni menojaan, mutta tämäkin tuli juosten maaliin!

Pia Huusari: I Love You Sisun (8) viime starttiin oltiin oikein tyytyväisiä. Piristynyt kotona entisestään. Hyvällä juoksulla olisi odoteltu toton tuntumaan, mutta sattui taas oikein huono paikka, mistä vähän liikaa toisten armoilla.

Christa Packalen: Kikku's Nean (9) jalkoja huollettiin viime startin jälkeen. Treeneissä kaikki ok ja tämä on pystynyt pidemmälläkin starttivälillä tekemään hyvän juoksun. Paikka on tälle hyvä. Voitto ehkä olisi kuitenkin pieni yllätys.

Lähtö 10

Katja Kumpulainen: Mariah Webiä (2) pikkuisen hoidettiin viime startin jälkeen. Treeneissä tuntunut hyvältä ja terävältä.

Lähtö 11

Eveliina Sarismala: BWT Ellospank (1) jatkaa kunnossa. Montéssa ei ole löytänyt parasta virettä vielä, mutta ihan asiallisesti suorittanut niissä ja kärryistä ollut parempi. Juoksunkulku jos onnistuu, niin mahdollinen pärjääjä.

Christa Packalen: Thai Greenwich (3) oli viimeksi todella hyvä, nyt oli sellainen mitä ollaan pitkään jo odotettu. Treeneissä kaikki ok, mutta en osaa sanoa pystyykö olemaan samanlainen kun viimeksi. Jos on niin taistelee kärkisijoista. Ei muutoksia.

Ilona Mäkinen: Hades (4) on jatkanut pitkään hyvässä kunnossa. Monte ei ole ihan leipälaji ja viimeksi oli siinä vain tasainen. Nyt kokeillaan pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkeillä. Jos juoksu onnistuu voi vähän pärjätä.

Pia Huusari: Vincent C.D. (5) teki viimeksi taas tosi hyvän esityksen, ei vaan saanut matkalla annettua etumatkaa kurottua kiinni noin kovassa vauhdissa. Kotona normaali. Ravilla pärjää, ei muutoksia.