Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kouvola: Riittäisi ravatessaan

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Sipi Erkkilä. Here Comes Bertil (8) ei viimeksi Seinäjoella oikein saanut kunnolla pitoa. Toivotaan että Kouvolassa olisi napakan puoleinen rataa. Takarivi on miinus, lähtee voltista hyvin liikkeelle ja nyt ei pysty sitä ominaisuutta hyödyntää. Tuntuu että tällä hetkellä tekee keulasta parhaat esitykset.

Lähtö 2

Tino Lindgren: Chasedia (2) on hoidettu ja pientä lihasmassaa kehitetty. Viimeistely ajettiin reipasta ja hevonen oli ok. Hyvä paikka, edustetaan Suomen lippua kunnialla!

Pia Huusari: MS Triple J (2) viimeksi taas hyvä esitys montessa, jäi matkalla kauas mutta kiri voimissaan tosi kovaa maaliin. Nyt hyvä paikka mutta vastus on kova. Onnistuneella juoksulla pystyy toton tuntumaan. Pieni ja näppärä hevonen, jolle Kouvolan kurvin ei pitäisi tuottaa ongelmia.

Lähtö 4

Jukka Torvinen: Goldas Love (9) sai useamman kovan startin lyhyeen aikaan ja tarkoituksella hieman huilattiin. Huollettu ja treenailtu välissä. Mailille takarivi pieni miinus, jos ei jää matkalla liian kauas pystynee taistelemaan totosijoista.

Lähtö 9

Christa Packalen: Marier Mili (6) teki viimeksi pikku huililta ok esityksen vaikka lopussa vähän puutuikin. Sen startin jälkeen on ollut treeneissä oikein hyvän tuntuinen ja uskon, että se startti avasi vähän paikkoja. Paikka ehkä vähän hankala ja miten juoksu siitä lähtee sitten menemään.

Lähtö 10

Christa Packalen: Jason's Camdenilla (2) kaikki mennyt hyvin ja suunnitelmien mukaan viime startin jälkeen. Paikka on hyvä, lähtö kova ja ajatus olisi että Jason olisi tänään niin hyvä kun vaan tähän hetkeen on mahdollista. Mielenkiintoinen lähtö tulossa!