Hevosurheilun Toto75-ideavihje Kajaani: Apuvarma tasaisesta tammavoltista

Kierroksen pankki V.G. Voitto kelpaa varmaksi. Sen kausiavaus oli niin väkevä, että samalla tasolla suorittaessaan se jyrää voittoon.

Toinen varmavalinta tehdään monien mahdollisuuksien Tammadivisioonakarsinnasta. Hannu Torvisen ohjastama Simply The Diamond on jäänyt kahdessa viime startissaan toiseksi, mutta on tehnyt niissä mukavat suoritukset. Tällä kertaa sillä ei ole vastassa ylivertaista vastustajaa, jolloin kultakantaan palaamiseen on peliosuutta parempi mahdollisuus.

Simply The Diamond ei ole juoksuriippuvainen, ja parhaassa tapauksessa se pääsee juoksuradalta etenemään aina keulapaikalle saakka.

Kierroksen suurista suosikeista Jockas Rita on selviten ylipelattu. Tamma on kulkenut voitosta voittoon, mutta se kohtaa nyt selvästi uransa kovimman vastuksen. Jockas Rita saa lisäksi heti alussa kovan haasteen Pätmäniltä, ja vaikka keulapaikan pitäminen onnistuisi, on painetta matkalla luvassa ainakin siinä tapauksessa, että Satasen Onni ravaa.

