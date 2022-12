Lauantaina kansainvälistä menoa

56-sivuisessa lehdessä on kotimaan ravien käsiohjelmasivut keskiviikosta tiistaihin. 7 oikein -raviviikko käynnistyy Vermon Toto65-raveilla, joissa ajetaan poikkeuksellisesti 11 lähtöä. Lämminveriset karsivat viidessä lähdössä uudenvuodenaaton JouluCup-finaaliin, mikä selittää lähtöjen runsauden.

Kuopion ravikausi jatkuu torstaina, ja Porissa ravataan perjantaina. Kavioliiga-ratkaisut käydään lauantaina Oulun Äimärautiolla, jossa neljä ruotsalaishevosta juoksee Ponsse Cupin finaalissa sekä kaksi muissa lähdöissä. Samaan aikaan Ruotsin 75-raveissa Rommessa kilpailee sama määrä hevosia Suomesta, kun Nina Pettersson-Pérklenillä on neljä ja Veijo Heiskasella kaksi valmennettavaa startissa.

Sunnuntaina ravataan Joensuun Linnunlahdella, ja maanantaina vietetään viimeistä Magic Mondayta. Rataparina ovat Seinäjoki ja Lahden Jokimaa. Tiistaina kisataan Tampereen Teivossa.

Ruotsin raveissa 7 oikein -viikko käynnistyy Solvallan ja Jägersron jakamalla Toto86-kierroksella, jossa pääpelissä on reilun 787 000 euron jackpot. Päähuomio tänään on kuitenkin urheilussa, kun Calgary Games palaa areenalle. Tappioton superori juoksee Solvallan 7. lähdössä, joka starttaa klo 21.41 Suomen aikaan. Björn Goop on ensi kertaa kilpailussa Timo Nurmoksen valmentaman Calgary Gamesin rattailla.

Veikkauksen pelisivuongelman vuoksi tulevien päivien Ruotsin ravien xml-lähtölistadataa ei edelleenkään ole saatavissa, ja lehden Ruotsin listat ovat ATG:n PDF-muodossa.

Muistathan, että näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa jo tiistai-iltana. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero.

Lauantaiaamuisin näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin.