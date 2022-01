Lumileiri tehoaa taas - Kankaan kultainen Pikku-Ryti seremonioihin

Äimäraution väriläiskä oli 14-vuotiaaksi varttunut Pikku-Ryti, joka palasi voittokantaan pitkän kuivan kauden jälkeen. Ei ruuna toki ilman menestystä ole jäänyt, sillä päättyneenä vuonna se oli viidesti toisena maalissa, mutta napakymppi jäi ottamatta.

Oulussa pelin henki oli selvä. Mauri Jaara ajoi aktiivisesti minilähdössä eteenpäin, eikä Pikku-Ryti ollut keulapaikalle päästyään ohitettavissa. Se tuli päätöskierroksen hienosti 26,4-vauhtia, josta päätöspuolikkaan ruuna polki vielä sekunnin kovempaa.

"Talvi on Pikku-Rytille hyvää aikaa", Jouko Kangas kommentoi. "Se on aina mennyt silloin parhaiten, ja hokit eivät ruunaa haittaa yhtään. Pikku-Ryti tekee aina rehellisesti sen, mihin sinä päivänä pystyy."

Valmentaja on selvästi ihastunut hevoseen, jonka ura ei ole ollut pelkkää nousukiitoa.

"Pää on hevosella kultaa, mutta jalat lasia. Paljon on ollut ongelmia matkan varrella. Siksi on hienoa, että Pikku-Ryti on vielä tullut takaisin."

