Hevosurheilun Iso Vitonen -ideavihje Joensuu: Pommivarma tasaiseen kohteeseen – mukana valmentajan tuoreet kommentit kilpailupäivältä

Teuvo Nikulaisen tallista kolmannen kerran kilpaileva Kultaposti on tärvellyt kaksi ensimmäistä starttia laukkoihin, ja toki sellainen voi tulla tälläkin kertaa. Valmentaja on kuitenkin ihan positiivinen hevosen suhteen. Hän sanoo, että kotitreenien perusteella Kultapostin ei tarvitse hävitä samassa lähdössä kilpailevalle Kukkarosuoran Veeralle.

Lisäksi Kultapostille saatetaan tehdä illalla hyvinkin radikaali varustemuutos. Riippuen olosuhteista, Kultaposti kilpailee tänään kesäkengillä tai jopa ilman kenkiä. Joka tapauksessa muutos aiempaan on ihan merkittävä. Viime kilpailussa sillä oli pienet hokit, ja Nikulaisen mukaan muutoksesta on ollut kotiajoissa hyötyä. Joensuuhun on luvattu illaksi vesisadetta ja kelin pitäisi pysyä koko illan plussan puolella. Etenkin ilman kenkiä kilpaillessaan Kultaposti on mielenkiintoinen haku Iso Vitonen -peliin.

Tästä linkistä kupongille