Hevosurheilun Iso Toto5-ideavihje Mikkeli: Kärkipaikka on valttia

Mikkelin vauhtiradalla mennään, ja pääosa kohteista on mailin ryhmiä. Päätöskohteen Al’s Starlicious on kohteiden todennäköisin voittaja, ja se jää hieman ylipelattunakin tukipilariksi. Toinen varma on kolmoskohteessa keulaan pyyhkäisevä Huvin Aihe, joka pystyy valioaikaan. Se riittänee tänään voittoon.

Avauskohteessa huippuvireinen Callala Ikaros on takamatkan vitosradaltakin todennäköinen menestyjä. Ilman kaikki kenkiä nyt kilpaileva Franz Jäger on mahdollinen keulahevonen, ja se heittää ainakin haasteen. Kahden merkin taktiikka tuntuu hyvältä vaihtoehdolta avauskohteeseen.

Maleficent River on takamatkaltakin vahvoilla Nuorten sarjassa, sillä tammalla on luokkaa ja vauhtia huomattavasti kovempiinkin tehtäviin. Paalulta kannattaa vähän pelatuista varoa etenkin Applehills Victorya, joka voittaakin pian jossain.

Toto5-4;ssä Fux, Archibald ja Ready Boss todennäköisesti ottavat jo kiihdytyksessä yhteen, ja alkuvauhti voi mennä ylikovaksikin. Silloin etenkin suoraan parijonoon pääsevän Carelian Surprisen osakkeet nousisivat merkittävästi.

