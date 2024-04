Hevosurheilun Iso Toto5 -ideavihje Oulu: Haastajan varaan

Isompaa ideaa pieniin lähtöihin on hankala löytää, mutta 40 000 euron bonuksen myötä parin suosikin pettäessä voitto-osuus nousee kuitenkin satasiin.

Jättisuosikki Jaqueline Sisun peliprosentit Toto5-2:ssa olivat iltapäivällä 76, mikä on hieman liikaa. Selkeästi paras varmistus on liian vähälle huomiolle jäänyt Even Johnny, jolla on tuore startti perjantailta.-Se pilasi tuolloin laukkaan viimeisellä takasuoralla mutta tuli vielä asiallisesti maaliin. Vastus Kaustisella oli huomattavasti tasokkaampi kuin nyt, joten viiden tuntumassa olevissa peliprosenteissa on nousuvaraa.

Varmana kokeillaan kolmannen kohteen kakkossuosikki Backwood’s Brandonia, jolla on talviradoilta hyvät näytöt. Nopea avaaja on poisjääntien jälkeen kolmosradalla ja painuu keulaan hallitsemaan tapahtumia. Pelisuosikki Visual Alert joutuu tekemään kirikierroksella työt rinnalla, mikä saattaa olla ratkaisevaa.

