Magic Monday-ennakko: Mette-Marit pyrkii valloittamaan Äimäraution

Toto65-pelin kolmaskohde ravataan Oulun Äimärautiolla, jossa enintään 10 000 euroa tienanneet kylmäveriset mittelevät paremmuuttaan 2120 metrin ryhmäajossa. Radalta viisi matkaan avaa Jaakko Santalan valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Mette-Marit. Hevonen nappasi toissakerralla Mikkelistä voiton, mutta viimeksi Joensuussa laukkasi viimeisellä takasuoralla hyvästä noususta.

"Kova vauhti varmaankin vain sekoitti sen askelissaan", valmentaja Santala epäilee.

Maanantaina hevosen vireen pitäisi olla samanlainen mitä aiemmin, mutta pieniä kysymysmerkkejä on myös ilmassa.

"Pakkaskelit tulivat nyt pahaan saumaan ja meillä on ajopaikat kivikovina. Mette-Marit on tiukkalihainen tankki, joka on tavannut tarvita kunnolla liikettä ennen startteja. Nyt hikitreenit ovat jääneet välistä, mutta täytyy toivoa, että vire olisi samanlainen mitä aiemmin."

Santalan mukaan maanantain tehtävä vaikuttaa tasaiselta.

"Juosta saa ihan varmasti tosissaan mikäli mielii pärjätä. Voitto ei yllätä ja tämähän tulee miltä juoksupaikalta tahansa."

Lähtö kantaa nimeä Nordic Kyvyt Esiin - divisioonakarsinta. Haaveissa olisikin sijoittua kärkipäähän, jotta ansaitsisi paikan 17.12. Oulussa ajettavaan finaaliin.

"Mikäli oltaisiin maanantaina toinen tai kolmas voittosumma ei menisi yli 10 000 euron ja päästäisiin hyvillämielin lähtemään Kaustiselle ajamaan toinen karsinta ja voitaisiin maksaa hevonen Vermon JouluCupiin paalulle. En kuitenkaan ole harmissani vaikka maanantaina tulisi voitto", Santala naurahtaa.

Viime kaudella Mette-Marit starttasi 18 kertaa voittamatta kertaakaan. Tänä vuonna hevonen on napannut 19 startistaan kolme voittoa ja kolme muuta totosijaa. Santalalla ei ole selkeää vastausta miksi meno on ollut aiempaa parempaa.

"Kai se on vain riskistynyt, mutta en tosiaan osaa mitään varmaksi sanoa sillä mitään ei olla tehty toisin", hän nauraa. "Aika näyttää mihin asti tämä nousee, mutta hyväpuoli hevosessa on valtava jakso. Startin jälkeen sitä ei vielä ikinä ole voinut sanoa väsyneeksi, mutta paljon ratkaisee miten vauhtipuoli tulevaisuudessa kehittyy."

Suunnitelmissa on ajaa läpi talven kilpaa mikäli vire säilyy hyvänä.

"Kun meno ei näytä enää mielekkäältä voidaan pysyä kotona."

Mette-Marit on Santalan mukaan varsin omalaatuinen persoona, jonka kanssa tulee ottaa tietyt asiat huomioon.

"Autoon lastatessa tulee aina toimia tiettyjen rutiinien mukaan erimielisyyksien välttämiseksi. Se on vähän kovaluontoinen ja välillä tulee antaa tiettyjä vinkeitä anteeksi", hän kertoo.

Magic Mondayn Toto65-pelissä 50 000 euron jackpot.