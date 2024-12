Markus rohmusi pisteitä Oulusta, Sunrise Fria kaikille liian vaikea

Markus onnistui selvästi parhaiten Oulun kierroksella. Hän veikkasi kuusi oikein, muille vaikeat Stonecapes Vincens ja Moon Riding High jopa ykkössuosikkeina. Sunrise Friaa ei saanut lapulle kukaan.

Tämän vuoden vihjekisaa on jäljellä enää kaksi kierrosta. Hannalla on tiukka ote voitosta, sillä hänellä on 94 pisteen johto Jukkikseen.

Vermon 21.12. kierroksen vihjesysteemit julkaistaan perjantaina 20.12. kello 9.

Pistetilanne 14.12. Oulun kierroksen jälkeen: Hanna 912 (19), Jukkis 818 (11), Markus 703 (67), Maija 592 (17), Gusse 472 (13).