Mikkelin Kavioliiga Extrassa panoksena korotetut palkinnot

Jyväskylän torstaisten Toto5-ravien ohjelmassa piti olla useampikin eri karsintalähtö. Niistä toteutuu vain kaksivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun karsinnat. Lähtöjä ajetaan kaksi, joista kummastakin kaksi hevosta karsiutuu 12.11. Killerillä ajettavasta finaalista. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi 5-vuotiaiden tammojen sekä 2-vuotiaiden oriiden ja ruunien osalta Kasvattajakruunu ajetaan suorana finaalina. Samoin suomenhevosten Tammaderby.

Perjantai on kaksien ravien ilta. Poriin pelataan Toto5 ja Ouluun Toto4.

Lauantain Toto75-ravit kilpaillaan Mikkelissä, jossa ajetaan Kavioliiga Extra korotetuin palkinnoin. Täysipainoisista totolähdöistä on lupa odottaa mielenkiintoisia. Mukana on myös toissa vuonna St. Michelissä radan sekä Suomen ennätyksen ravannut Next Direction. Ruunaa ei onnistanut rata-arvonnassa, ja se starttaa Toto75-4:ssa takarivistä numerolla 11. Kun American Herokin joutui takariviin, tarjoutuu kuudennen radan Global Withdrawlille mahdollisuus piikkipaikkaan. Korotettujen palkintojen myötä lähdön voittajalle on tarjolla 10 000 euron ykköspalkinto. Samasta summasta taistellaan myös ravit ja 75-kierroksen päättävässä kylmäveristen tasoitusajossa.

Sunnuntaina Toto4 pelataan Kuopioon ja Toto5 Forssaan.

Marraskuu tietää Magic Monday -ravien paluuta. Toto65 ajetaan kahden radan isännöimänä vuoden loppun asti. Neljänä marraskuun maanantaina Toto65-peliä maustaa 50 000 euron jackpot. Tulevana maanantaina isäntäratoina ovat Kaustinen ja Kouvola.

Tiistaiset Teivon ravit päättävät 7 oikein -viikon.

Huomenna keskiviikkona on Solvallan ja Jägersron jakamalla Toto86-kierroksella ylimmässä voittoluokassa tarjolla ekstrarahaa 614 00 euroa.

Etkö ole vielä tilaaja?

Mikäli haluat viikoittain ilmestyvän 7 oikein -lehden, tilaa se täältä.

Lehden kansien sisään on kerätty viikon kotimaisten totoravien lähtölistat, vihjeet ja kattavat tallikommentit. Ruotsin puolelta lehdestä löytyvät lähtölistat tärkeimpiin ravitapahtumiin sekä vihjeet keskiviikolle ja lauantaille.

Näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa jo tiistai-iltana. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero. Lauantaisin näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin.