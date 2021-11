Minto's Don Juan murskasi johtavan rinnalta - "Mietinnässä Arctic Horse Race"

Toto5-kierroksen avauskohteessa nähtiin murskaavaa esitys, kun Minto’s Don Juan runttasi voittoon. Roberto Diver livahti alussa liukkaasti keulaan ja suosikki jäi vetämään toista rataa. Takasuoralla se havitteli keulapaikkaa, mutta se ei ollut tarjolla, joten se jäi johtavan rinnalle ja ponnisti siitä loppusuoralla muilta komeasti karkuun. Voittoaika Joensuun lumisissa olosuhteissa oli 14,3ake.

Hevosen takana on nurmeslainen valmentaja Minna Piironen, joka on myös sen omistaja ja kasvattaja.

”Ruuna teki hurjan juoksun, ja itseäni jo vähän hirvitti, kun matkavauhti oli niin kova. Mutta uskomattoman hyvin hevonen kesti. Korvat olivat kiinni ja virtaa vielä lähdön jälkeenkin. Se palautui hyvin ja joi hyvin, ja heinäpussi näyttää jo tyhjältä takana, on kelvannut matkan aikana”, naurahti Piironen kotimatkalla.

Edellisestä startista oli vierähtänyt kolme viikkoa. Silti Minto’s Don Juan oli toto5-kierroksen luotetuin peräti 48 peliprosentilla, mutta pientä epävarmuutta oli ilmassa valmentajan osalta.

”Kelien vuoksi ei ollut päästy ajamaan ihan niin kuin olisi haluttu. Vauhdit ovat myös olleet suhteellisen hiljaisia, mutta en minä koskaan hullun lailla työntele. Hevonen kuitenkin oli oma itsensä ja entisen oloinen.”

Mietintää toi lisäksi se, että ruunan kengitys muuttui aika lailla ennen starttia eikä voinut olla varma, miten se sen ottaa.

”Nyt edessä on normi hokkirautakenkä, kun aiemmin on aina ollut fläppikengät eli kevyempää. Takana on kesälläkin pikkunastoilla oleva kenkä, mutta tänään oli toki kunnon pidemmät hokit takanakin.”

9-vuotias ruuna on tällä kaudella startannut 18 kertaa ja voittanut viidesti, ollut kolmesti toinen ja kerran kolmas. Se on starttaillut tasaisesti vuosien varrella ja kerännyt voittosummakseen noin 99 000 euroa. Kaikkiaan sen voittoprosentti on 36 ja totosijaprosentti peräti 57.

Illan voittoaika oli sen paras aika tällä kaudella.

”Hurja aika olosuhteisiin nähden, ja jo väliajat kertoi siitä. Lämpöasteet kävivät plussan puolelle ja lähtivät menemään pakkaselle, sai olla ihan kunnon hokit hevosella jalassa.”

Minto’s Don Juan on starttailut melko tasaisesti useana vuonna, mutta kesällä se ei ole Piirosen mukaan yhtä hyvä kuin talvella. Viime kesänä hän ehti jo miettiä, oliko hevosen raviura paketoitu.

”Olisiko syynä helteet vai mikä, mutta joka kesä Doni ei ole ihan samanlainen kuin talvella. Muutenkin se on aavistuksen tasavauhtinen eikä oikein hyvä äkillisessä rytminvaihdoksessa”, hän kertoi. ”Monta vuotta on ollut pelko, milloin on ura loppu ja milloin järkevä kilpailla, sillä Donilla on omat ongelmansa selkäpuolella.”

Kesätauon jälkeen ruuna kuitenkin otti ja voitti heti ekan starttinsa.

”Se meni tunteisiin! Oli itselle niin iso juttu, kun hevonen vielä nousee takaisin kilpahommiin. Onneksi ei tultu haastattelemaan, en olisi pystynyt sanomaan sanaakaan.”

Minto’s Don Juanilla on selässä rustottumaa, mikä vaikuttaa useaan asiaan. Piironen uskoo, että se alkunsa aikanaan tapaturmassa, jossa hän itsekin oli osallisena ja loukkaantui vakavasti.

”Meillä on talliin mentäessä iso eteinen ja siitä kapeampi oviaukko itse talliin. Olin tuomassa Donia ja Minto’s Daisya talliin, kun takimmainen niistä säikähti jotakin ja ryntäsi, ja rusennuimme kaikki kolme oviaukkoon. Minä olin toisessa reunassa ja Doni toisessa. Minulta murtui monta kylkiluuta ja ainakin yksi meni poikki, koska se puhkaisi toisen keuhkoni ja siitä tuli ilmarinta. Epäilen, että myös Donin selkä vaurioitui siinä rytäkässä.”

Hevosta on hoidettu, erityisesti selän osalta. Koska sen kanssa on pystytty kilpailemaan, on eläinlääkärin kanssa mietitty, että leviäminen saattaa olla pysähdyksissä. Piironen tietää heti, jos selkä alkaa oirehtia.

”Pahimmillaan ruunalle tuli peitsiongelmia ja puoltamisia, ja niistä tiesi, mitä on hoidettava. Kun SI-nivelen aluetta hoitaa molemmin puolin, se auttaa aina. Muutenkin Donilla on ollut kaikennäköistä, ja sillä meni ikäkausijutut ohitse, vastoinkäymisistä voisi kirjoittaa kirjan.”

Halu juosta on hevosella kova, ja sen luonne mitä kultaisin.

”Kilpapään pitää olla aika uskomaton, kun hevonen vain pakertaa. Päänsisältö on vertaansa vailla. Sitä kun saisi muillekin hevosille, esimerkiksi Match To Wheelsille, jolla on paljon kykyjä, mutta ei samanlaista päätä”, Piironen hymähti. ”Doni on hirmu kiltti ja hirmu herkkä, ja siksi aavistuksen ressukka. Se reagoi pieniin muutoksiin, mutta on ihana itselle. Ollut ikänsä mukava, ja siksi kesällä oli niin iso säikähdys, että tässäkö tämä oli. Mutta taas se lähti tulemaan uudestaan.”

Kun jossain vaiheessa ura päättyy, saa Minto’s Don Juan jäädä kotiin viettämään eläkettä.

”Kuten Minto’s Romeokin, se on tainnut olla eläkkeellä nyt kolme vuotta. Ei se meiltä muualle lähde, vaan saapi sitten jäädä oloneuvokseksi.”

Vielä ura jatkuu, ja ajatuksissa on seuraava koitos.

”Millään lailla ei ole varmaa, mutta mietinnässä on ollut Rovaniemen Arctic Horse Race. Tosin 18.12. olisi Oulussakin lähtö. Katsotaan, mihin mennään, totta kai hevosen ehdoilla.”

Katso Minto's Don Juanin voittosuoritus täältä.