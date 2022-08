Niina Tapani elää täysillä - "Pienimuotoista kasvatusta"

Hevosrintamalla kauden kovin juttu nähtiin Kuninkuusraviperjantaina Forssassa, kun Picardie kurotti Kivikylän Komeetta -finaalissa Arna Ruohomäen kannustamana ykköseksi.

"Tuollaisen isomman lähdön voittaminen suuren yleisön edessä oli uskomattoman hieno kokemus", Tapani fiilistelee. "Harrastamme pienimuotoista kasvatusta, ja Picardie on oma kasvatti. Kun sitten pääsee kotiradallaan voittamaan, niin onhan siinä tunteet pinnassa."

Picardie on mennyt koko kauden hienosti. Se on juossut 25 starttia totosijoin 5-7-1, ja rahaa ruuna on ansainnut yli 15 000 euroa.

"Ihan alunperin oli tarkoitus keväällä pitää pari kuukautta taukoa. Picardie lähti kuitenkin menemään niin hyvin, ettei mitään uintitreenikautta siihen väliin ollut mielekästä pitää. Kesäkuussa tuli sen verran tiiviisti kilpailuja, ettei ruuna käynyt kertaakaan uimassa, ja heinäkuussakin se kävi vain muutaman kerran polskimassa."

Picardien uintimetrit ovat olleet kortilla, mikä on Tapanin treenimetoideista puhuttaessa harvinaista. Nainen on viimeisen muutaman vuoden aikana tullut tunnetuksi nimenomaan uintivalmentajana.

"Harri Koivusen tallille kiitoksia pr-työstä Turun seudulla", Tapani nauraa. "Juiceman oli ehkä sellainen ensimmäinen koko kansan tuntema hevonen, joka on käynyt meillä kuntoutumassa. Ainakin 10 vuotta olen hevosia uittanut, ja viime vuosina on tullut yhä enemmän erilaisten loukkaantumisten vuoksi hevosia uintivalmennukseen."

Tapani on ollut aikaisemmin töissä Anssi Nurmisella ja Tapio Mäki-Tulokkaalla. Tällä hetkellä oman tallin Picardie on vahva käyntikortti puhumaan naisen ammattitaidon puolesta. Valmentaja painottaa, että hevonen on itse näyttänyt lahjakkuutensa.

"Picardie tuntuu sekä vahvalta että nopealta. Olen ollut todella tyytyväinen siihen, miten vauhtikestäväksi se on kehittynyt. Ja täytyy ihastella, miten hyvin Picardie on venynyt, vaikka sarjat ovat koko ajan nousseet."

Hevosen vireessä ei Killerin kisan alla ole toivomisen varaa.

"Mitään ei ole jäänyt tuoreimmissa starteissa puuttumaan, Vermossakin hevonen teki kovan tuloksen voltista ja oli mainio kakkonen. Se lähtee auton takaa hyvin liikkeelle ja jotenkin tuntuu, että keulasta se on tehnyt parhaat juoksunsa. On se takaakin tullut hyvin, mutta ehkä paikka johtavan rinnalla ei ole sille paras mahdollinen."

Killerillä keulaspesialisti Chasing Highs lähtee sisäpuolelta, joten se tuskin ainakaan suosiolla on valmis luopumaan vetotöistä. Kärkipaikka ei tällä kertaa tosin ole edes Tapanin ykköstoive.

"Kuski ajaa tilanteen mukaan, mutta sellaisen toiveen esitän, että selkäjuoksu voisi tehdä tällä kertaa hyvää. Ei se mikään vaatimus ole, koska ravilähtöä ei hirveästi kannata ajaa etukäteen. Hevosella on kaikki kunnossa ja hyvillä mielin kisaan joka tapauksessa lähdetään."

Atte Alitalo on ottanut vuoden aikana hevoshommassa isompaa roolia, sillä Niina Tapanista tuli keväällä äiti.

"Muksua ei voi ottaa hevosten uintireissuille mukaan, mutta hyvin vuosi on kaiken kaikkiaan mennyt. Kyllähän sitä vähän mietti ennakkoon, että miten vauva-arjen ja hevoshomman saa toimimaan. Vapaa-ajan ongelmia ei ole tullut eteen, mutta aika hyvin kaikki on lopulta järjestynyt."

Picardie juoksee Jyväskylän Kavioliiga-ravien lähdössä 9, joka on Toto75-pelin viides kohde