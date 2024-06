Piece Of Hero on ideavihjeen varmavalinta. Ruuna on kolmossuosikkina mielenkiintoinen pelikohde. Kuva: Anu Leppänen.

Kotimaan ravit Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Vetolaput siivittävät voittoon Ideavihjeessä varmistetaan avauskohteessa kilpaileva kierroksen suursuosikki Evert Knows huolella. Varmavalinnaksi kohoaa perjantain kilpailuun mielenkiintoisen varustemuutoksen kokeva kotiradan Piece Of Hero, joka on alustavassa pelijakaumassa jäänyt haastajan rooliin.