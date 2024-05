Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Kykyjä nähtyä parempaan

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lahti

Lähtö 5

Marianne Vuorinen: Pikku-Moskiitto (10) treenaa pirteästi ja on ollut parempi verrattuna tahmeaan alkukauteen.

Lähtö 6

Satu Juurinen: Zelles Xena (8) tulee tauolla, talvi treenattu, arvoitus.

Emma Väre: Ellen Halmiin (9) olin viimeksi ihan tyytyväinen, ravi oli parempaa kuin edelliseen ja tuli ihan hyvin maaliin. Kotona välissä kaikki normisti, hyvä paikka ja kokeillaan ekan kerran vetolappuja.

Joensuu

Lähtö 4

Matti Halonen: Boulder Artemis (3) treenaa hyvin, mutta kilpailutilanteet arvoitus.

Lähtö 5

Pauli Nuutinen: Robin Angus (10) tuntunut treeneissä hyvältä ja pirteältä,

Lähtö 7

Pasi Väisänen: Bouder Annabella (3) treenaa hyvin ja nyt suorittanut sillä tasolla. Edelleen ravia koitetaan päästä ja sitä kautta sitten pärjääminen. Ei pitäisi olla juoksunkulku riippuvainen,ja minusta 2640 pitäisi käydä hyvin.

Lähtö 10

Aki Kauppinen: Call It Haydenin (5) pitäsi kyllä pikku hiljaa alkaa "rampan" kalakattamaan. Muuten alkaa usko koko touhuun hiipumaan.

Anssi Muhonen: Angella (8) jäi pois Kouvolasta (14.3), kun se polki pahoin kannalleen ja viimeksi Joensuusta, kun kelirikko sotki pahoin reippaat ajot. Starttiväli on näin venähtänyt ja tämä on parempi tiheämmällä starttailulla. Lähtöpaikka on jälleen haastava, ja vaikka tämä osaa lujaa lähteä, niin ei lähdetä alussa mielellään revittelemään pienen tauon perästä. Yritetään päästä säännölliseen starttirytmiin, ja korotettu rahasija olisi hieno saavutus tässä.