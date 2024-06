Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Haastavasta lähtöpaikasta huolimatta

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4

Christa Packalen: Ze On Alma (6) palasi viimeksi tauolta ja oli kyllä odotettua laiskempi. Nyt laitetaan kokolaput ja toivotaan että ne toisi terävyyttä tammaan. Treenaa kyllä hyvän tuntuisesti.

Lähtö 6

Jenna Pitkänen: Oxalis Tooma (6) tarvitsee varmasti starttia alle. Haetaan ehjää reissua ja tyhjentämättä tammaa. Katseet tulevaisuudessa. Tutustutaan.

Lähtö 8

Pia Huusari: Dhaki Jet (2) teki Kouvolaan ja Forssaan hyvät esitykset. Viimeksi jäi turhan kauas ja tuhlasi lähdön uusintaan jonkun verran pateja + painoi matkallakin liikaa. Välissä huollettu ja kotona ollut täynnä tarmoa. Jos normaali niin pystyy kamppailemaan korkeelle.

Christa Packalen: Kiikku's Cashierille (8) sattui taas huono lähtöpaikka ja menestyminen on sieltä hankalaa. Toivotaan nättiä juoksua ja kovaa matkavauhtia niin sitten voisi olla mahdollisuus edes jotain saada.

Lähtö 9

Kimmo Lampinen: Dramaqueen Garden (10) on ollut hyvä kaikissa starteissaan ja tuntuu menevän koko ajan eteenpäin joka startista. Lähtö on taas tosi hyvätasoinen ja takamatkalta tarvitaan tuuriakin menestykseen. Tamma on kuitenkin tehnyt starteissa erinomaisia lopetuksia ja toivottavasti tulee taas monesta ohi viimeisellä puolikkaalla. Totosija on tavoitteena, mutta voittokaan ei yllättäisi. Ei merkittäviä varustemuutoksia suunnitelmissa.