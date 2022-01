Pilvenmäki Specialin sääntömuutoksella eroon arvonnasta

Aiemmin on jouduttu arvontaan, jos on tullut yli kuusi karsintaa. Finaaliin pääsijät on arvottu toiseksi sijoittuneista.

”Siitä varsinkin viime vuonna nousi tosi iso kohu ja keskustelu. Silloin lupasin myötävaikuttaa asiaan siinä missä vain voin. Tämä uusi sääntö tuntui loogisimmalta, eli senhetkinen voittosumma otettiin märittäväksi tekijäksi arvonnan sijaan”, kertoo Forssan Pilvenmäen kilpailusihteeri Iivari Ingves.

Jatkossa finaaliin selviävät karsintavoittajien lisksi siis eniten tienanneet kakkoset. Arvontaan ei enää turvauduta.

Pilvenmäki Specialille on nähty isona arvona se, että kilpailun karsintoja on ajettu eri puolilla maata. ”Ei haluttu missään nimessä siitä ainakaan lähteä tinkimään. Monesti on enemmän halukkaita, kun karsinta on lähempänä oman kotipaikkaa ja tarjolla on mahdollisuus päästä ajamaan finaaliin.”

Suomenhevosten Pilvenmäki Special alkoi viime vuonna. ”Sillä oli tosi hyvä vastaanotto. Meillä on vahva usko siihen, että se on tulevaisuuden kilpailu.”

Suomenhevosten Pilvenmäki Specialin finaali ajetaan kuninkuusraviviikonlopun yhteydessä 30.7.

Lämminveristen Pilvenmäki Special on ajettu vuodesta 1996. Kilpailu on enintään 8 000 euroa ansainneille ja ykköspalkinto on vähintään 10 000 euroa. Viime vuoden voittaja oli El Houdini/Iikka Nurmonen, toissa vuoden Cameleo Press/Iikka Nurmonen ja vuonna 2019 Miss Maverick/Tommi Kylliäinen. Tänä vuonna finaali kilpaillaan 21.5.

Suomenhevosten Pilvenmäki Special ajettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Se on alle 15 000 euroa tienanneiden kilpailu, jossa taistellaan vähintään 10 000 euron ykköspalkinnosta. Viime vuonna voiton vei Olli Koivusen ohjastama Bebe.

Korjattu 7.1. klo 8.01 Miss Maverickin ohjastajan nimen kirjoitusasu