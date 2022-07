Porokan polle näyttää muskeleitaan - "Itsellä ne ovat pysyneet piilossa"

Sky Muscle teki hurjan suorituksen Kajaanissa, kun se karkasi 12-lopetuksessa helposti yli 20 metrin marginaalilla muilta. Täydellä matkalla syntyi tulos 14,6a/2140m, sillä Sky Muscle oli menopäällä kiihdyttäen jo avauspuolikkaan 11-vauhtia.

"Paljon on mahtunut matkan varrelle", valmentaja Markus Porokka huokaa. "Aika paljon olen opetettavien varsojen kanssa touhunnut, ja tämän meno oli jo ihan ensimmäisissä treeneissä uskomattoman joutuisaa. Ajattelin silloin, että tästä tulee seuraava Varenne", Porokka nauraa.

"Sitten tuli kolmevuotiskaudella nivelkipuja, ja viime keväänä hevoselle tuli viiden prosentin jännevamma. Ei mitään isoa loukkaantumista onneksi kuitenkaan, mutta useamman kerran on vastustanut vähän, eikä Sky Muscle ole päässyt kehittymään tasaisesti. Nyt hevonen on löytänyt ensimmäistä kertaa hieman tasaisemman suoritustason."

Sky Musclen suku on rautaa. Maharajah on nimi kilparadoilta ja viime vuosina siitoksessa, ja emä Ava Adore oli hurja kilpatamma. Se joutui päättämään uransa loukkaantumiseen vuonna 2008, mutta ehti näyttämään kykynsä. Suomesta on vaikea löytää yhtä kovalla statistiikalla kilpaillutta hevosta, Ava Adore juoksi 40 starttia totosijoin 29-4-1. Rahaa se ravasi 77 740 euroa.

Ava Adoren ensimmäinen varsa Je L’Adore näytti, että emässä on myös periyttäjän vikaa. Je L’Adore teki Mikkelissä parhaimmillaan tuloksen 11,1a/1609 metriä ja juoksi yli 88 000 euroa. Sky Musclella on siis isot saappaat täytettävänä.

"Sen verran on jo tultava odotuksissa vastaan ja uskottava, ettei siitä tule Varennen tasoista", Porokka nauraa. "Sky Muscle on kuitenkin vahvistunut ja päässyt lähemmäs omaa tasoaan. Sille ei enää tule laukkaa loppukaarteessa, kun se yhdessä vaiheessa oli pinnassa."

Markuksen veli Jarkko on rakentanut hevosen ympärille reilun 10 osuuden kimpan, joista suurin osa on hänen kavereitaan. Porukalla onkin edessään mielenkiintoinen lauantai.

"Iso palkinto ja vielä kotiradalla, onhan se hienoa olla mukana", Markus Porokka innostuu. "Olen luottavainen, mutta sekä paalulla että takamatkalla on todella kovia hevosia. Kisasta tuli erittäin tasokas."

Porokan tallin monivuotinen lippulaiva Vixen on myös raveissa mukana. Sen kohdalla valmentajan tunnelmat ovat kaksijakoiset.

"Kävi jo mielessä heittää hanskat tiskiin, mutta pyörsin päätöksen, kun hevonen treenaa edelleen hyvin ja on virkeä. Yritetään ajaa muutaman kerran suojajuoksu, jonka jälkeen mietitään asiaa uudelleen. Vilpittömästi uskoin ennen Vieremän kisaa huippuhyvien hiittien jälkeen, että Vixen tulee vielä, mutta mentaalipuolella näyttää kilometrit näkyvän."

Menestyshaaveet lepäävät Sky Musclen varassa. Porokka toivoo, että hevosen raamikas olemus saa vastustajat nöyrtymään. Mies itse ei aio pullistella.

"En todellakaan käy salilla, ja lihakset ovat pysyneet piilossa. Täytyy toivoa, että Sky Muscle näyttää muskeleitaan muille. Siltä niitä löytyy."

Sky Muscle juoksee Joensuun lähdössä 5, joka Toto75-pelin avauskohde