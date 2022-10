Rallin Muisto on juossut Vermossa kolme ykkössijaa. Kuvassa ruuna voittaa toissa vuonna Antti Teivaisen ohjastamana. Illalla se kilpailee Tuomas Pakkanen kärryillään. Kuva: Pekka Salonen

Kotimaan ravit

Rallin Muisto kilpailee normaalisti

Tänään ilmestyneessä 7 oikein -lehdessä on Vermon illan Toto65-ravien lähtölistoissa ikävä virhe. Kahdeksannessa lähdössä poisjääväksi on merkitty 10 Rallin Muisto, vaikka poisjäävä hevonen on 9 Briljantti Buugi.