Ravikansan katseet kohti pohjoista

Viidennen kohteen erikoisuutena on tuplaa voittosumma -lähtö, jossa enintään 5000 euroa ansainnut voittaja kuittaa iltapuhteesta 5000 euron arvoisen ykköspalkinnon. Keskiviikon pääosissa nähdään tammoja, sillä kylmäveriset juoksevat illan mittaan TalviCup-karsintoja. Lämminveristen tammatähti ravataan ravien kolmantena lähtönä juuri ennen T65-kierroksen avaavaa kylmäveritammojen avointa ryhmälähtöä. Vennelmon Varma arvottiin radalle 12 ja nousee tänään ilmestyneen 7 oikein -lehden vihjeissä ikävästä starttipaikastaan huolimatta suosikiksi yhdessä Varsovan kanssa.

Rovaniemellä ravataan napapiirin herruudesta, kun lauantain Toto75-rivi ratkotaan Mäntyvaaran arktisissa olosuhteissa. Arctic Horse Race kerää viivalle myös ulkomaisia ohjastajavieraita mittelemään Arctic Challenge -ohjastajakilpailussa. Belgialainen ohjastajavirtuoosi Joseph Verbeeck, norjalainen Marius Höitomt sekä ruotsalainen Hanna Olofsson kohtaavat lappilaiset kollegansa sekä kotimaiset legendat ja tähdet. Lappilaisten joukkueessa ohjastavat Petteri Joki, Mauri Jaara ja Kari Alapekkala. Legendojen joukossa ovat Antti Teivainen, Tapio Perttunen sekä Jarmo Saarela ja tähtinä nähdään Hannu Torvinen, Olli Koivunen sekä Santtu Raitala. Radalla kisataan päälähtöinä muun muassa kylmäveristen Ice King sekä lämminveristen Heat King.

Ruotsin Bergsåkerissa on lauantaina tarjolla 50 000 000 kruunun jackpot. Isoa rahaa jaetaan jo tänään Åbyn ja Solvallan jakamalla V86-kierroksella.

Torstaina ravataan Jokimalla Toto5 ja perjantaina sama pelimuoto on tarjolla Kouvolassa, jossa nähdään myös tämän kauden päätteeksi eläköityvä Camri. Perjantaista Toto4:sta on tarjolla samaan aikaan Turussa. Lauantaina kotimaista ravitarjontaa täydentää Forssain T4-kierros. Sunnuntaina on suuntana Seinäjoki. Itsenäisyyspäivää vietetään Kuopion raveissa ja tiistaina palataan arkeen Tampereella.