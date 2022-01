Ravikohteet Pitkävedossa uudistuivat – 7 kysymystä Veikkaukselle

Hevosurheilu esitti aiheesta Veikkaukselle 7 kysymystä, joihin vedonlyönnin johtaja Juha-Matti Mäkilä vastaa.

Miten ravikohteiden tarjonta Pitkävedossa uudistui, ja mikä sen mahdollisti?

Kiinteäkertoimisen vedonlyönnin tekninen alusta muuttui 11.1.2022 ja se toi paljon uusia mahdollisuuksia. Eli vaikka moni asia näyttää olevan Pitkävedossa / Live-vedossa ennallaan, niin kaikki konepellin alla on uutta. Samalla moni asia myös uudistui, ja uusia peliominaisuuksia on tarjolla. Kohdemäärä etenkin livessä nousi merkittävästi ja monet asiakkaiden toivomat peliominaisuudet kuten aasialainen tasoitus, cash out ja build -a -bet tulivat tarjolle pelaajille.

Ravikertoimia tarjotaan tällä hetkellä keskiviikon kuuteen ja lauantain seitsemään lähtöön kuten ennenkin. Lauantain Kavioliigaan tarjotaan kertoimet jatkossa kaikille hevosille, kun keskiviikon lähdöt tarjotaan perinteiseen tapaan eli kertoimet kolmelle suosikille ja neljäntenä vaihtoehtona on ”muu”, joka sisältää kaikki loput hevoset. Lauantain uudistus liittyy toisaalta raviurheilun uuteen Kavioliiga -konseptiin, ja toisaalta uusi alusta mahdollistaa tällaisten kohteiden tarjonnan paremmin kuin vanha.

Ravikohteet ovat tarjolla vain digitarjonnassa, eli kivijalkapuolella ne eivät ole tarjolla. Tulemme jatkossa laajentamaan Pitkävedon ravitarjontaamme ainakin ennakkokertoimilla suurkilpailuihin. Muutkin uudistukset ovat mahdollisia, mutta niistä päätetään myöhemmin. Paljon riippuu siitäkin, millaista palautetta saamme ja kuinka suuren suosion uudenlaiset ravikohteet saavuttavat.

Miten riskienhallinta on toteutettu?

Uudessa järjestelmässä maksimipanosten määräytyminen menee niin, että jokaiselle hevoselle on määritelty mahdollinen nettovoitto, joka on noin 1500 euroa perjantaina kohteiden avautuessa noin klo 17. Tämä tarkoittaa, että yksi pelaaja voi pelata esimerkiksi 2,0-kertoimista hevosta maksimissaan 1500 euron panoksella ja 10 -kertoimista 150 euron panoksella. Kohdekohtaiset panosrajat ovat samat kaikille pelaajille. Eli kansainvälisten peliyhtiöiden malli, jossa ne tarjoavat ”ammattimaisille pelaajille” alemmat limiitit kuin tavallisille pelaajille, ei ole käytössä ravikohteissa eikä missään muussakaan Veikkauksen tarjonnassa. Lauantaiaamuna noin klo 9 ravikohteiden nettovoittoraja nousee noin 2500 euroon.

Mikä on palautusprosentti?

Palautusprosentti tulee olemaan 82-84 % prosentin tietämillä. Se on varsin kilpailukykyinen ja linjassa Veikkauksen muiden vastaavien pelikohteiden kanssa.

Mitä tapahtuu, jos yksi tai useampia hevosia jää pois?

Jos kohteen palautusprosentti nousee poisjäännin myötä yli 100:n, niin panokset palautetaan kaikkien osallistujien osalta eli kyseinen pelikohde käytännössä perutaan ja tilalle avataan uusi kohde. Esimerkiksi, jos 2-kertoiminen suosikki jää pois, niin on selvää, että muiden kiinteät kertoimet ovat olleet ”liian korkeat”. Käytännössä raja menee noin 5-kertoimisen poisjäännin kohdalla, eli jos suosikkien joukossa ollut hevonen jää pois, niin kaikkien panokset palautetaan. Jos pois jää taas 100-kertoiminen yllättäjä, sitä pelanneiden panokset palautetaan, mutta muut vedot säilyvät voimassa.

Pitkäaikaisvedot (kuten muutaman viikon sisällä aukeava Elitloppet) toimivat eri lailla poisjääntien suhteen. Kertoimet annetaan useammalle kymmenelle hevoselle ja lopullista osallistujalistaa ei ole tiedossa, joten panoksia ei palauteta millekään hevosille, vaikka ne eivät osallistuisikaan. Tällä tavoin toimitaan siis pitkäaikaisvetojen tapauksissa, ja tällöin kohteen yhteydessä on erikseen mainittu, että kyseessä on pitkäaikaisveto.

Nämä asiat on tarkemmin kuvattu Pitkävedon säännöissä (kohdat 21.d.6. ja 63.). Säännöt löytyvät mm. Pitkäveto-sivun alalaidassa kohdasta ”tietoa ja säännöt”.

Millainen oli vastaanotto uudistuksella oli?

Viime viikolla ravikohteet vetivät selvästi paremmat vaihdot kuin edellisviikkoina, suurin piirtein tuplasti. Jonkin verran positiivista palautetta tuli ja uskomme, että näillä uusilla, kattavilla lauantain kohteilla on vaikutusta ravien kokonaistarjonnan houkuttelevuuteen.

Mikä on ravien Pitkäveto-kohteiden kohderyhmä?

Ravikertoimien tarkoitus on enemmänkin elävöittää pääravien, erityisesti Kavioliigan pelitarjontaa. Katteeseen liittyviä tavoitteita ei ole vaan tiedostamme, että tällaisten kiinteäkertoimisten kohteiden tarjoaminen on haastavaa, kun vastassa on kaikki parhaat ravipelaajat melko korkeilla maksimipanoksilla. Heitä varten emme näitä kuitenkaan ensisijaisesti tarjoa, vaan tarkoituksena on saada lisättyä kiinnostusta Kavioliiga-raveihin. Kertoimien kautta voi spekuloida mm. T75 -prosentteja ja vaikka huomioida ne myös T75-systeemiä suunniteltaessa. Kohteet menevät lauantaina kiinni tuntia ennen Toto75-pelin alkua eli kello 13.45, joten kyse on ennakkokertoimista. Niiden ei ole tarkoitus viedä vaihtoa perinteisiltä Toto-peleiltä, vaan päinvastoin tarkoitus on lisätä kokonaispelitarjonnan kiinnostavuutta. Ravikohteita ei voi myöskään yhdistää keskenään eli siinä mielessä ne eivät kilpaile Toto-pelien kanssa.

Oliko uuden järjestelmän käyttöönotossa jotain ongelmia?

Tällainen kokonaisen pelijärjestelmän vaihtaminen on mammuttimainen projekti, eikä sellainen mene koskaan tuotantoon ilman vähintään pieniä kömmähdyksiä. Nyt kun viikko on kulunut, voidaan sanoa, että pääosin kaikki on mennyt oikein hyvin. Suurimpana puutteena on ollut virhetilanne, jossa kohteiden yhdistäminen Pitkävedossa ei ole toiminut kuten olisi pitänyt. Yhdistelmävedot ovat siis menneet asiakkailta huonosti sisään, ja tästä olemme saaneet paljon palautetta. Siihen liittyviä ongelmia saadaan todennäköisesti ratkaistua ihan lähipäivien aikana. Tällä ei ole ollut vaikutusta ravikohteiden kannalta, mutta sillä on, että tiettyjen kohteiden (kuten ravikohteiden) avaamisessa ja voitonmaksussa on ollut ensimmäisten päivien aikana viivästyksiä. Sen aiheuttanut ongelma on ratkaistu, ja esimerkiksi ravikohteiden voitonmaksu pitäisi olla jatkossa nopeaa, eli voitot tulevat pelitilille nopeasti tulojärjestyksen vahvistuttua.