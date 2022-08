Ravikoulusta vauhdilla ikäluokkatähden kasvattajaksi - Tarja Aronen on sydämen asialla

"Olen kunnianhimoinen, joten Highlight Bogeymanin kauden päätavoitteeksi asetettiin jo hyvissä ajoin syksyn Kriterium", Aronen paljastaa. "Se, että olemme mukana Oulu Express -finaalissa, on uskomattoman kova juttu. Ruunalle tuli alkukeväästä loukkaantuminen, joka katkaisi hevosen peruskuntokauden. Sitä on tosi innoissaan, kun olemme Highlight Bogeymanin eli mökän kanssa päässeet kaikesta huolimatta näin pitkälle."

Vaikka valmistautuminen kauteen meni loukkaantumisen vuoksi osittain pipariksi, on Highlight Bogeyman pystynyt tekemään hienon paluun ikäluokkansa kärjen tuntumaan. Kaksivuotiaana ruuna nappasi hyvän tilin, vaikka uran avausvoitto antaa edelleen odottaa itseään. Se oli kakkonen SHKL-hevosenomistajapokaalin karsinnassa ja yhdessä Kasvattajakruunu -lähdössä, jonka lisäksi siltä löytyy meriittilistaltaan kaksivuotiaiden Kasvattajakruunu -finaalin nelossija.

Highlight Bogeyman tekee jo toisen reissun Ouluun vajaan kahden viikon sisään. Joku saattaa ihmetellä, miksi lähdettii karsimaan Ouluun, vaikka myös Vermossa kisattiin OEX-karsinta. Tarja Aronen kertoo valintaan vaikuttaneen kaksikin asiaa.

"Ensinnäkin puolisoni Kim on Kari Alapekkalan veli", Aronen paljastaa. "Lisäksi ajattelimme, että sitä voisi samalla testata, miten Highlight Bogeyman ottaa pidemmän kuljetusmatkan. Jos olisimme osallistuneet Vermon karsintaan ja päässeet finaaliin, olisi kuljetusmatka mietityttänyt. Reissu meni hyvin, ja finaaliin päästään kimppakyydillä, kun Tommi Mäenpään valmentama Mainio kilpailee myös Oulussa. Hevoset yöpyvät vierastallissa Äimärautiolla."

Mäenpää liittyy myös olennaisesti Highlight Bogeymanin elämään, sillä ruuna asustaa Mäenpään tallissa Orimattilassa. Tarja Aronen puolestaan asuu Helsingissä, jossa käy töissä, mutta samalla hän opiskelee hevoshierojaksi Markku Pätsin opissa Kauhajoella.

"Melkoista sukkulointia tämä on kieltämättä ollut, mutta olen todella innostunut raviurheilusta. Kimillä on raveista pelitaustaa, mutta se puoli minua ei ole koskaan samalla tavalla kiinnostunut. Kun pääsin touhuamaan konkreettisesti hevosten kanssa, niin se vei oikeastaan samantien mennessään."

Arosen pelikirja on tarkasti käsikirjoitettu. Hevosten ruokavalioon, rasituksen ja levon oikeaan suhteeseen, sekä kaikkiin muihinkin asioihin kiinnitetään erityisen paljon huomiota.

"Ilman muuta omasta urheilutaustasta on paljon hyötyä hevosten kanssa toimiessa, näin ainakin koen. Vaikka olenkin ihan harrastaja raviurheilun parissa, niin huippu-urheilussa on paljon yhtäläisyyksia, ja olen nuorempana ollut murtomaahiihdossa ja treenannut tosissani."

"Kun jostain on tosissaan kiinnostunut, niin sitä imee tietoa mahdollisimman paljon joka paikasta. Hanna Lepistöllä on ollut merkittävä rooli, sillä jos joskus on ollut joku mietityttävä asia, niin otti siitä selvää."

Aronen nostaa myös ensimmäisen hevosensa antaneen paljon oppia.

"Historiani hevosten kanssa on lyhyt, mutta tiivis. Diffarn Am oli sen verran iloinen poika, että se opetti myös paljon", Aronen nauraa.

Highlight Bogeyman kilpailee Oulun Kavioliiga-ravien lähdössä 10, joka on Toto75-pelin kuudes kohde