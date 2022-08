Ruunat Ylivieskassa

Perjantaina Ruunaruhtinaassa ajetaan 1600 metrin matkalla ja lauantaina käännetyssä ratajärjestyksessä 2600 metriä. Lähtö päättää Toto75-kierroksen. Lauantain toinen pääkilpailu on Malja-ajo, jossa viime vuoden kakkonen Grainfield Aiden palaa loukkaantumistauolta. Next Direction voitti vuosi sitten ja Farzad Boko oli kolmas, ja myös ne ovat mukana. Joensuu-ajon sankari Atupem on myös ilman muuta voittokamppailussa.

Palataan normaaliin, ja 7 oikein -raviviikko alkaa Vermon Toto65-raveilla. Derby-Kenraali on keskiviikkoillan päälähtö. Toto65:ssa on melkein 30 000 euron jackpot. Tänään ajetaan myös Kokkolan Heimarissa.

Torstaina ravataan Lahden Jokimaalla ja Rovaniemen Mäntyvaarassa, perjantaina Ylivieskan lisäksi Lappeenrannassa. Sunnuntain raveja isännöivät Vieremä ja Riihimäki. Vilkas loppukesän ravisesonki jatkuu maanantaina Seinäjoella ja Torniossa sekä tiistaina Porissa ja Kouvolassa.

7 oikein -lehdessä on myös aina lähtölistat Ruotsin päivän pääpelin kohdelähtöihin keskiviikosta sunnuntaihin, silloin kun pelit ovat raveihin. Keskiviikon Toto86-rivi ratkeaa Visbyn radalla Gotlannissa, mutta mukana on tuttuja hevosia ja kuskeja. Peliä vauhdittaa iso jackpot Toto86:ssa. Lauantain Toto75-ravit ovat Rättvikissä.

Lauantaina näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja tällä viikolla sekä lauantain Toto75-kierrokselle sekä sunnuntain ja alkuviikon Toto5-raveihin.