Sagredo Hanover päihitti vastoinkäymisensä - Alapekkala teki hattutempun

Rovaniemen ravi-illan nimi oli kolmeen voittoon ohjastanut Kari Alapekkala. Kahden toto5-kohteen lisäksi torniolaisvalmentaja vastasi 9. lähdön kirkkaimmasta sijasta. Kaksi tolpista tuli omilla valmennettavilla.

Avauskohteessa Sagredo Hanover palasi pitkältä tauolta, mutta oli silti lähtönsä toiseksi luotetuin, Chapitre Unin jälkeen. 6-vuotias ruuna seurasi johtanutta suosikkia, kunnes käänsi lopussa ulos ja antoi kirinsä purra. Voitto irtosi varmaan tyyliin ajalla 18,6a, ja yllätti hieman jopa valmentajan itsensä.

”Juoksu meni hyvin, saatiin mennä johtavan perässä. Hevonen voitti tänään helposti, mutta se oli siinä mielessä yllätys, että tultiin ihan perustreenistä. Alla ei ollut kovempaa ajoa ollenkaan. Olen tosi tyytyväinen”, Alapekkala kuvaili.

Ruuna starttasi edellisen kerran toukokuun 31. päivä Oulussa, missä se oli toinen. Mutta kesän ja syksyn ajan se kärsi jalkaongelmista.

”Sillä oli selluliittia oikeassa takajalassa, ja sitä jouduttiin hoitamaan muutamaankin kertaan. Hevonen on kuitenkin jo pidempään treenannut hyvin.”

Explosive Matterin poika on pian ollut Alapekkalan valmennuksessa vuoden päivät. Mikäli terveyshaasteet nyt pysyvät takanapäin, on siltä lupa odottaa enemmän.

”Sagredo Hanover on oikein kyvykäs ja rehellinen hevonen, tekee aina parhaansa. Se pärjää vielä, kun vain säilyisi terveenä. Tänään se ei missään nimessä ollut parhaimmillaan, vielä tarvitaan 2-3 starttia siihen.”

Valmentaja sai heti seuraavassa lähdössä kaartaa uudestaan voittajaesittelyyn, kun hänelle tuttu ajokki Kairan Kipinä ravasi kauden kolmanteen ykköseensä. Se siirtyi viimeisellä takasuoralla keulaan ja sai hetken haastetta Majatalon Säihkeeltä, joka kuitenkin laukkasi loppukaarteessa. Muita uhkaajia ei tullut, ja Kairan Kipinä sai varmistella voittonsa selvällä ylivoimalla.

Alapekkala naurahti, että 7-vuotiasta ruunaa saa vielä kannustaa. Jos sillä olisi haastaja rinnalla, se tykkäisi taistella.

”Kaverin laukka itse asiassa saattoi huonontaa hevosen suoritusta. Se vastasi itse hyvin, kun haastaja tuli rinnalle, mutta alkoi mietiskellä, kun toinen jäi pois. Se on vähän laiskanpulskea välillä menemään.”

Kykyjä olisi ihan luonnostaan, mutta vielä niitä ei ole saatu ulos.

”Ruuna olisi tosi hyvä ja lahjakas hevonen, kun vain yrittäisi parhaalla mahdollisella tavalla. Se on oikein juoksija muuten, mutta ajattelee liikaa.”

Kairan Kipinän valmennuksesta vastaa Pauli Häätylä, joka on myös ruunan omistaja ja kasvattaja.

”Tänään obersekkiä löysättiin, kun Pauli niin halusi, ja tuli sellainen tunne, että se vähän auttoi. Toivottavasti hevonen alkaa joskus puristaa itsestään, silloin se olisi täällä pohjoisessa jonkinlainen pärjääjä kyllä.”

Toto5-kierroksen jälkeen kolmas täysosuma tuli oman suojatin Zola Softin kanssa.

”Tamma teki oikein pirteän lopetuksen tänään. Se on ollut vähän pettymys, sillä se on alisuorittanut koko vuoden. Olemassaan Zola Soft on hyvä tamma, ja onneksi saatiin nyt onnistuminen loppuvuoteen.”

Kahden muun seuraavista koitoksista Alapekkala ei vielä tiennyt, mutta Sagredo Hanoverille on suunnitteilla startti tammikuulle. Sitä ennen nautitaan illan hattutempusta ja pyhistä.

”Se on aina extraa, kun omatkin voittavat. Nyt tuntuu oikein mukavalta, tämä oli hieno lisä huomenna alkavaan joulunviettoon.”