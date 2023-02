Savossa huipputasokas hopeadivisioona

Ensimmäiset 75-finaalit ajetaan ensi viikolla Tampereen Teivossa. Vuoden ensimmäisessä meetingissä ei ollut lämminveristen hopeadivisioona, joka nyt on ohjelmassa 7000 euron ykköspalkinnolla. Enintään 150 000 euroa tienanneiden lähtö on huipputasokas ja äärimmäisen mielenkiintoinen. Sen voittaja riittää jatkossa varmasti kultadivisioonassakin ainakin kärjen tuntumaan.

Tauolta palaavat Exclusive Matter ja Amazing Warrior ovat kiinnostavimmat seurattavat. Pronssidivisioonassa kakkossijan ja kolme tolppaa juossut Claude P.Hill joutuu nyt todelliseen testiin, kun arvontakone heitti ruunan hopeadivarin debyytissään uloimmalle lähtöradalle. Myös Credit To Lovella on vasta hieman päälle 80 000 euroa voittosummaa. Sen tehtävä on kuitenkin huomattavasti helpompi, kun lähtöpaikka kakkosradalta antaa mahdollisuudet monenlaiseen taktiikkaan.

Kylmäverisissä tauoltapalaajia ovat kultadivisioonassa Landen Paukku sekä pronssidivarissa Vauhtis, joka sai mainion lähtöpaikankin.

Kun viime lauantain kierroksella 5 oikein -tuloksille ei tullut jaettavaa, Kuopiossakin on jackpot. Lisärahaa 7 oikein -tuloksille on nyt jaossa 54 451 euroa.

Tämän viikon 56-sivuisessa 7 oikein -lehdessä on käsiohjelmasivut, tallikommentit sekä vihjeet kotimaan raveihin torstaista aina ensi viikon keskiviikkoon.

Ruotsin pääpelien kohdelistat lehdessä ovat torstaista maanantaihin, nyt normaalissa käsiohjelmamuodossa. Vihjeet löytyvät Bergsåkerin 75-kierrokselle, jonka päälähtö on puolen miljoonan kruunun ykköspalkinnolla ajettava Winter Trot. Sunnuntaina Gävlen GS75-pelissä on 272 724 euron jackpot, joka jakautuu kaikkiin voittoluokkiin.

7 oikein -raviviikko alkaa Lahden Jokimaan Toto5-raveilla. Huomenna perjantaina ravataan Porissa.

Lauantaina ennen Kuopion Toto75-raveja Kaustisen Nikula aloittaa ravikautensa napakoilla 7 totolähdön aamupäiväraveilla. Sunnuntaina ajetaan Lappeenrannassa. Maanantain Euronelkku ratkeaa Jyväskylässä, ja tiistaina ajetaan Seinäjoella. Vermon 10 lähdön Toto65-ravit keskiviikkona päättävät 7 oikein -viikon.

Muistathan, että näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa jo keskiviikkona klo 19. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero.

Näköislehteen lisätään lauantaiaamuisin tallikommentteja päivän Toto75- sekä alkuviikon raveihin.