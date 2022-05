Siirin Liisi nipisti 2,4 sekuntia ennätystään - Terveisiä tallikaveri Stallonelle

Siirin Liisi oli avauskohteen kakkossuossikki, mutta Hannu Torvinen ei ajatellutkaan antavansa kärkipaikkaa pois suursuosikki Fransuan iskettyä avauspuolikkaan jälkeen rinnalle. Kolmas puolikas paineltiin rinnakkain 25-kyytiä, ja kaksintaistelun ollessa kuumimmillaan Fransua repesi rinnalta laukalle.

Siirin Liisi jatkoi vakuuttavaa menoaan, vaikka muut lähestyivätkin ymmärrettävästi maalisuoralla tamman jäätyä yksin. Ossi Nurmosen valmentama Liisingin tytär osoitti arvovoitollaan riittävänsä ainakin rahasarjoissa oriita ja ruunia vastaan.

Hevosen omistaja Paavo Peiponen on mielenkiintoinen raviharrastaja. Hän oli mukana jo 1970-luvulla, ja lähes 150 000 euroa juossut Ellan Kymppi oli miehen omistuksessa. Sen kulta-ajoista on kymmenisen vuotta aikaa. Hänellä oli myös Hytkeen-Ellan yhdeksän vuonna vanhempi poika Sergei, joka oli Peiposen oma kasvattikin.

"Olen harrastellut tätä lajia 40 vuotta. Välillä oli taukojakin, mutta aina veri on vetänyt takaisin harrastuksen pariin. Ellan Kymppi oli aika hyvä hevonen. Siirin Liisi on ollut pikkuisen yllätys, että se on näin hyvä. Se ei ole aikaisemmin tullut yhtä hyvin keulasta, mutta nyt tamma tuli vahvasti maaliin saakka", Peiponen kommentoi.

Peiponen luottaa Ossi Nurmosen valmennustaitoihin.

"Onhan sillä mahtavat maastot ajella. Ossi on kova jätkä laittelemaan."