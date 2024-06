Toto65-ennakko Vermo: Sofia Evolle kauden ensimmäinen onnistuminen? ”Pitäisi sen vähän pärjätä”

Pekka Korven valmentama Sofia Evo menestyi hienosti 3-vuotiskaudellaan. Horsepoint Oy:n kasvattama ja yhdessä Matti Viitalan kanssa omistama tamma keräsi kausiansioita liki 50 000 euron verran. Sen kauden ykkösonnistuminen oli syyskuussa ravatun Oulu Expressin ykköstila.

Sofia Evon nelivuotiskausi on alkanut tulosten valossa vaisusti, sillä ensimmäisten kisojen sijoitukset olivat 7. ja 9.

”Kovempi ajo oli kevättalvella ja keväällä vähän huonompaa, mutta on se liikuntaa saanut”, Korpi vakuuttaa. ”Se vaan tarvitsee startteja. Koitetaan sitä kautta päästä hyvään kilpailurytmiin.”

Sofia Evo kilpaili viimeksi Kuopio Stakesissa, jossa se pilasi kuitenkin pitkäksi jatkuneeseen lähtölaukkaan. Korpi oli tammaan muuten tyytyväinen.

”Hevonen oli aivan hyvä Kuopiossa. Laukka tuli siitä, kun alussa oli kiire.”

Derbyn Tammachampionissa Sofia Evo kiihdyttää liikkeelle kakkosradalta. Kymppitonnin ykköspalkinnolla ajettava lähtö on ennakkoon tasainen, ja Korpi on ennakkoon varsin luottavaisen kuuloinen omansa menestymisen suhteen.

”Sofia Evolla on ihan hyvä paikka. Jos hevonen olisi sellainenkaan kuin Kuopiossa, pitäisi sen vähän pärjätä – mutta ravia pitää mennä.”

Korpi kertoo, että Sofia Evolla on tarkoitus panostaa tänä vuonna etenkin tammalähtöihin.

”Siellä on kohtalaisia tammalähtöjä tarjolla 4-vuotiaille. Silloin, kun sillä on kaikki kohdallaan, on se ihan pystyvä hevonen. Se tuntuu ainakin treeneissä ihan asialliselle. Nuori hevonen, niin kyllähän ne siitä voimistuvat. Sofia Evolla on aina ollut hyvä vauhti.”

Kuuma Cupin finaalissa Korpi ohjastaa tallinsa Dream Comboa. Valjakko jäi karsinnassa kolmanneksi. Ori oli oikein positiivinen, sillä se puristi johtavan rinnalta sitkeästi ja meni kovan ajan 12,8ake.

Dream Combon lähtörata finaalissa on 11. Treenari tiedostaa lähtöpaikan tuomat hankaluudet, muttei lähde matkaan allapäin.

”Aina on takaa hankalampaa tulla, kun ei pysty tekemään omaa juoksua. Viimeksi hevonen tuntui kuitenkin sille, että varaa olisi ollut. Dream Combo on vähän laiska menemään, mutta on mennyt starttien myötä eteenpäin.”