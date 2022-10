Suurkisakarsintoja ja -finaaleja

Porin isännöimää Toto75-kierrosta värittää perinteikkäät suurkilpailut. Suomessa syntyneiden lämminveristen St.Legeriä on ajettu jo reilun neljän vuosikymmenen verran, vuodesta 1975. Toto75-kierroksen päättävästä lähdöstä on luvassa mielenkiintoinen taistelu 36 000 euron ykköspalkinnosta. Willow Pride nähdään kilpailussa mukana puolustamassa viime vuoden voittoaan. Markku Niemisen valmentama tamma palasi viime perjantaina ajetuissa karsinnoissa useamman kuukauden tauolta ja oli karsintalähtönsä kakkonen. 7 oikein on nostanut vihjeissään sen yhdeksi suosikeista niin ikään Niemisen valmentaman Consalvon rinnalle. Tasoitusajona ajettavassa St.Legerissä oriit ja ruunat lähtevät takamatkalta. Consalvo starttaa 20 metriä tallikaverinsa Willow Priden perään numerolla 16. Niemisen tallin kolmas kova on Time Match (6), joten kolmoisvoittokaan ei 7 oikein -lehden mukaan yllättäisi. Antti Ojanperän Main Stage (12) voitti karsintalähtönsä ja tavoittelee niin ikään menestystä St.Legerissä.

Porin ravien seitsemäntenä lähtönä ja Toto75:n kolmantena kohteena ravataan suomenhevosten Satakunta-ajo. Oulu Expressin ja Kriteriumin voittanut Lipassi on suursuosikki, kun lähdetään kamppailemaan 24 000 euron ykköspalkinnosta. Lipassi starttaa tasoitusajoon 83 000 euron ansioillaan 60 metrin takamatkalta.

Totopelaajille on lisätty mielenkiintoa lauantaille, kun Toto75:n ylimmän voittoluokan jakosummaan lisätään 70 000 euroa. Toto75-7:n eli St.Leger-finaalin voittajapelissa on 10 000 euroa bonusrahaa.

Torstaina Kouvolassa karsitaan finalistit Kymenlaakso-ajoon. Jokaisesta viidestä karsintalähdöstä pääsee lauantaina 29.10. ajettavaan loppukilpailuun kaksi parasta sekä kaksi nopeinta kolmanneksi sijoittunutta. Kymenlaakso-ajon kaikissa karsintalähdöissä on pelaajille lisätty kaksarin jakosummaan 2 000 euroa ekstraa.

Perjantaina Kuopiossa käydään Varsakunkun finaali, jonka ykköspalkinto on 20 000 euroa.

Näillä ravieväillä mennään uusi 7 oikein -viikko.

Etkö ole vielä tilaaja?

Mikäli haluat viikoittain ilmestyvän 7 oikein -lehden, tilaa se täältä.

Lehden kansien sisään on kerätty viikon kotimaisten totoravien lähtölistat, vihjeet ja kattavat tallikommentit. Ruotsin puolelta lehdestä löytyvät lähtölistat tärkeimpiin ravitapahtumiin sekä vihjeet keskiviikolle ja lauantaille.

Näköislehti sisältyy 7 oikein -lehden tilaukseen ja on luettavissa jo tiistai-iltana. Näköislehteen kirjaudutaan asiakasnumerolla. Salasanana toimii postinumero. Lauantaisin näköislehteen päivitetään tuoreita tallikommentteja lauantain ja alkuviikon raveihin.