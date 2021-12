Tähtitien sinnikäs kiri puri parhaiten – ”Sisällä on vielä paljon”

Iisalmelaisen Mirva Janatuisen valmentama ja ohjastama ruuna punnersi toto5-kierroksen kolmannen kohteen yllätysvoittajaksi. Kymmenvuotias ruuna starttasi pisimmältä takamatkalta ja otti alun sangen rauhallisesti. Viimeisellä takamatkalle se käänsi kolmannelle ja siitä vielä neljännelle. Loppusuoran alussa lähtö näytti olevan luotetun Virin Urhon kauraa, mutta Tähtitie työntyi sitkaasti ulkorataa rinnalle. Maalikamerakuva ratkaisi voiton Tähtitielle, ja molempien valjakoiden ajaksi kirjattiin 29,1ke.

Ruunan taulu on sangen dramaattinen. Joko se laukkaa tai on ihan kärkikahinoissa. Janatuinen kertoi kotimatkalla, että laukkariskin vuoksi hän lähti rauhassa.

”Ajattelin, että saadaan hyvä selkä ja käänsin siitä Volsuman selkään heti, kun tiesin, ettei Vellu (Veli-Pekka Toivanen) jää sisäradoille ajelemaan. Kolmannelle olisin noussut aiemmin, mutta en päässyt. Arvelin, että keritään kyllä, ja kun käänsin neljännelle, hevonen tuntui tosi hyvältä. Loppusuoran alussa tiesin, että ollaan kolmen joukossa.”

Uskoa riitti hevoseen myös siksi, että Äimärautoin jääpolanne on sille sopiva rata. Kenkä piti siellä oikein hyvin.

”Edellinen juoksu meni ihan plörinäksi, kun Jyväskylässä oli hiekkarata ja meillä hokkikenkä. Hevonen ei saanut mitään otetta radasta. Nyt tuntuu tosi kivalta.”

Kuten sanottu, on ruunan taulu monivivahteinen, ja laukkamerkintöjä on paljon. Suurin haaste on Janatuisen mukaan rytminvaihdoksessa ja erityisesti alkukiihdytyksessä.

”Kun Tauski laukkaa, laukkaa se niin pahoin, että joudutaan tulemaan kaukaa ja ehditään vain suurin piirtein porukkaan mukaan. Laukan alas saamiseksi ehkä joku ammattilainen osaisi ajaa eri tavoin, mutta olen ajatellut, että ajan hevosta itse, kun tämä on harrastuksemme”, hän kuvaili. ”Rytminmuutos on aina haastava, vaikka hevonen lähtee itse kirimään, kun pääsee vapaalle radalle. Sitä ei yhtään uskalla käskeä, vaan pitää antaa mennä suostuttelemalla. Kerran pyysin enemmän ja laukkuutin herran maaliin. Opin siitä, että mieluummin ollaan toinen tai kolmas.”

Janatuinen myös omistaa suojattinsa, yhdessä ystävänsä Lasse-Pekka Häkkisen kanssa. Se on ollut heidän omistuksessaan syyskuusta 2019, ja sitä ennen sekä omistajat että valmentajat ovat vaihtuneet. Ruunan haastavuutta on moni ammattilainen kokeillut ilman suurempia tuloksia. Ennen Janatuiselle tuloaan oli Tähtitie voittanut viimeksi vuonna 2015 Seppo Suurosen huomasta. Sittemmin uran kymmenestä voitosta kahdeksan on tullut nykyisistä käsistä.

”En olisi ikinä uskonut, että tässä ollaan. Mutta harrastajana ei ole mahdollisuutta vaihtaa hevosta samalla tavalla, ja ammattilaisilla on tietenkin toisenlainen ajatus asiasta. Kyllä minäkin vuoden päivät hakkasin päätä seinään tämän kanssa, ja ammattilainen ei voi sellaista tehdä. Tauski on haastava radalla, ja ollaanhan mekin aika monta starttia yhdessä ajettu.”

Janatuinen oli hyvin vaatimaton sen suhteen, että hän itse olisi tehnyt jotakin ratkaisevasti oikein tai eri tavalla. Hän piti osasyynä myös sitä, että talli on vaihtunut pienemmäksi ja olosuhteet ovat seesteiset ja rauhalliset.

”Tauski on pienessä tallissa, ja siellä on sen lisäksi vain yksi ajohevonen. vain muutama ravihevonen, joita ajetaan. Ajatus oli, että jos ei tästä tule ravuria, on sillä niin hyvä ravi- ja laukkaliike, että teen siitä ratsun.”

Tämän illan voitto oli kauden viides, ja ennätyksistä on ropissut sekunteja pois. Nyt luvut ovat 26,8akp ja 27,5pi. Janatuinen uskoi, että hevosen vauhdit ovat olleet tiedossa aiemminkin.

”Se olisi jo alkuun mennyt noin kovaa, mutta laukat ovat vieneet ajat. Muuten ennätyksistä olisi pois vielä pari sekuntia lisää. Hevosella on niin paljon sisässä, että menee helposti vielä 24-25-aikaan.”

Janatuinen nauroi, että pitkälle ollaan tultu siitä, kun ensimmäisenä yhteisenä vuonna kiidettiin Oulussa kiitolaukkaa ympäri ja ympäri. Jossain vaiheessa hevosta ei kärsinyt lämmittää radalla, vaan sen kanssa mentiin suoraan starttiin. Nykyään ruuna on selvästi rauhallisempi.

”Luulen, että suurin syy rauhoittumiseen on ravihackamore, jonka löysin. Sen kanssa pidäte ei tule suuhun, vaan turvan päälle. Hevonen on ehkä juossut joskus kipua karkuun, kun sille kokeiltiin vaikka mitä kuolainta, mutta hackamoren kanssa se oli heti tosi hyvä ja sille tuli jarrua.”

Vaikka radalla tulisesta menijästä voisi toista kuvitella, on kotioloissa Tähtitie tyyni ja hyvin kiltti. Se yleensä tekee, mitä ihminen haluaa ja on aina helppo työstää.

”Tauski on hyvin lunki hevonen käsitellä, ei hötkyile mitään. Se on kiertänyt sen verran paljon, että tietää, miten ollaan, kun laitetaan. Käytävällä se seisoo niillä sijoillaan niin kauan, kunnes siirretään.”

Janatuinen uskoi luonteen tulevan suvusta, sillä tuttuja piirteitä tunnistaa. Ja sukua tutuarilaisella Tähtitiellä on, sillä sen täyssiskoja ovat Tähtiheili ja kuningatarkilpailussa juossut Tähtituula. Niiden emästä Neiti Suvitähdestä ovat myös Kevinin Tähti ja Suvelan Rinssi.

”Tykkään tutuarilaisista ja siskoa on mielenkiintoista seurata kilpailuissa. Kevinin Tähti taas on hyvin paljon samanlainen kuin tämä, lähtee hitaasti liikkeelle, mutta sitten jaksaa puurtaa.”

Seuraavaksi hevoselle on tiedossa vapaata ulkoilua valmentajansa kanssa. Valjaissa se on vasta maanantaina, jolloin on seuraava kilvanajo Kuopiossa.

”Päästän sen kentälle vapaaksi, ja siellä se pukittelee ja juoksee itsensä hikeen. Oli niin houkuttelva tuo Kuopion ryhmä, että oli pakko laittaa”, valmentaja sanoi ja nauroi. ”Tauskin kanssa täytyy vaan olla onnellinen, että tänään meni hyvin, ei voi ikinä henkseleitä paukutella.”

Katso Tähtitien voittojuoksu täältä.