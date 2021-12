T-pelien joulukisa starttaa keskiviikkona

Tämän viikon T-peleihin tuo lisäväriä Veikkauksen lanseeraama joulukisa. Keskiviikkona starttaava tototaisto pistää pelaajien osaamisen puntariin illan pääpelien osalta.

Kisa käynnistyy Vermon raveihin pelattavasta Toto65-kierroksesta. Torstaina ja perjantaina rivit tehdään Toto5-peliin, ja kisa huipentuu lauantaina Oulun ja Turun radoilla ajettavien Superlauantai-ravien Toto75-peliin, jossa on 500 000 euron jackpot.

Aiemmista Toto-kisoista poiketen tällä kertaa kokeillaan painotettua pistelaskua. Pistemäärä jokaisesta oikein veikatusta voittajasta on 100 jaettuna T-pelin lopullisella peliprosentilla. Niinpä yllätysvoittajan kupongilleen löytäneet palkitaan ruhtinaallisesti pisteiden muodossa.

Kisarivin maksimisuuruus on 120 rivin järjestelmä. Maksuttomaan kisaan voi osallistua Veikkauksen verkkosivuilla. Osallistuaksesi tarvitset Veikkaus-tunnuksen.

Taitavimmat kupongin laatijat myös palkitaan. Kisan viisi parasta voittavat liput kahdelle toukokuun ensimmäisenä päivänä Vermossa järjestettävään Finlandia-ajoon.

Myös yhteisöt kilpailevat keskenään. Kisaan on mahdollista luoda oma yhteisö, minne voi kutsua muita Toto-pelien ystäviä pelaamaan. Yhteisöjen välisessä kisassa palkintona on leffalippuja siten, että parhaan yhteisön viisi parasta kuittaa kaksi leffalippua. Myös pienemmillä yhteisöillä on mahdollisuus palkintojen pariin, sillä parhaan maksimissaan 10 hengen yhteisön viisi parasta voittaa myös leffaliput kahdelle.

Tasatuloksissa kilpailijoiden välinen järjestys arvotaan.

Lisätietoa ja osallistumaan pääset tästä linkistä.